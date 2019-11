RECREATION SONORE : LA VOIX #1 // 10.11.19

Changement de cycle : après la nature, nous parlerons de LA VOIX dans les trois prochaines émissions, jusqu’au 24 novembre. Ce dimanche, nous parlerons de langue et de parole ; on entendra aussi une expérience de méditation et une expérience sonore, toutes deux centrées sur la voix.

Nous recevons Catherine de Coppet et Jeanne Hervieux. Journaliste et documentariste sonore depuis plus de dix ans (France Culture, France Inter, RFI, Le Monde, Chut !…), Catherine de Coppet travaille principalement sur l’éducation, la transmission de la science et l’histoire. Ses projets personnels font la part belle au témoignage et à la question de l’altérité, comme dans « Retour à la Langue », un podcast en six épisodes qui interroge les liens entre langue et identité. Huit personnes, qui ont décidé de se confronter à une langue qui fait partie d’eux mais n’est pas leur langue maternelle, se livrent au micro de Catherine de Coppet.

(Visuel ci-contre construit à partir de « Moeder en kind, Samuel Jessurun » de Mesquita, 1929, Rijksmuseum).

Etudiante au Créadoc (master « écriture et réalisation documentaire » de l’Université de Poitiers), Jeanne Hervieux nous propose « Tenir sa Langue » : entre mœurs d’un autre temps, immigration et place des femmes, ou comment notre histoire familiale devient un récit plus universel.

Deux expériences sonores

On retrouve le collectif Les Voix Etranges, déjà entendu dans notre première émission du 13 octobre, avec ce dimanche une variation sur le thème de « La Mouche ».

Enfin, notre camarade Abi McNeil va nous amener, grâce à sa voix, vers un état de méditation profonde, tout en gardant un esprit conscient. « Méditation » est le résultat de recherches sur la méditation – infructueuses – qui ont mené Abi jusqu’en Allemagne, où elle a suivi l’enseignement du « maître » Dr Nalini Sahay…

Pour écouter « Retour à la Langue » en intégralité (40 minutes environ), on peut se rendre sur https://podcast.ausha.co/retour-a-la-langue

Cette émission a été préparée, réalisée et présentée par Aurore Juvenelle, avec la complicité de François Bordonneau.