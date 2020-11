Récréation sonore : La Ville #3 // 8 novembre 2020

Troisième et dernière émission en français de notre cycle consacré à la ville.

Ce soir, on est à Moscou avec Marc-Antoine Granier, qui nous fait plonger dans sa “Ville Souterraine”, la “cité de garages”. Ce documentaire de 50 minutes nous permet de parcourir les tunnels de ces parkings souterrains devenus le théâtre d’une économie et d’un monde parallèle, où l’on fabrique, on bricole, on répare :

« Quelque part en Russie la vie s’est (ré)organisée par elle même avec ses fantômes, ses peurs et ses désirs d’avenir. Des espaces dans la ville pour produire ou réparer des choses, faire vivre une économie parallèle, un hacking artisanal… Le destin des cités de garages soviétiques raconte trente années de l’histoire souterraine de la Russie capitaliste, où l’entraide et l’instinct de survie ont survécus. »

Ville souterraine a gagné le prix Archives de la Parole auxPhonurgia Nova Awards 2019

Cette émission a été produite et présentée par Abi McNeil. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.