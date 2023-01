Récréation Sonore : Là où se rejoignent les rivières – Antoine Richard // 29/01/2023

« Là où se rejoignent les rivières », création sonore d’Antoine Richard est un essai radiophonique, à mi chemin entre documentaire et fiction, qui prend sa source à Montbéliard, ville dans laquelle grand nombre de rivières ont été détournées, enfouies, canalisées…



C’est une pièce qui tente de raconter ce qui relie entre-eux les habitants d’une ville, en profonde mutation, où il semble devenir de plus en plus compliqué de communiquer.

Gravure à l’eau forte : Judith Bordas

A travers la métaphore d’une incroyable et inexpliquée montée des rivières, elle convoque un paysage de voix d’habitant.e.s de la ville, dont les récits et histoires intimes semblent remonter à la surface à mesure que la ville disparait sous l’eau.



« On dit qu’une zone de confluence est une zone de remous qu’on ne peut pas savoir jusqu’où montera l’eau que lorsqu’on ne sait pas, il est temps de formuler des questions »

Là où se rejoignent les rivières est une production radiophonique de MA scène nationale.

Une création sonore d’Antoine Richard Co écrite avec Samaële Steiner – Avec les voix des habitantes et habitants : Saliou Barry, Ines Benyzid, Yolande Berda, Lahim Boudykkan, Christian Corouge, Yamina Djaber, Elisabeth Furher, Hélène Grimaud, Mario Marcon, Philippe Moroni, et Maud Serusclat-Natale – Poème de Samaële Steiner, dit par Kaye Mortley – Musiques : Nils Frahm, Antoine Richard, Woody Jackson – Réalisation, prises de sons, montage, mixage : Antoine Richard – Voix générique : Amélie Sanson – Gravure à l’eau forte : Judith Bordas – Production : Radio MA – radio de création de la Scène Nationale du pays de Montbéliard Direction : Yannick Marzin – Merci à : Michael Jouffroy et Helene Bensoussan

Antoine richard

Formé aux arts et techniques du son à l’Ensatt (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre) après un cursus musical, son approche élargie de la création et de la réalisation sonore l’emmène à travailler dans différents domaines artistiques : la radio, le théâtre et la danse, la muséographie, la musique.



Ses propres créations sonores explorent les territoires de l’intime, et il cherche à inventer des formes qui tendent à décloisonner les genres. Il reçoit en 2016 le Prix Italia ainsi que le Grand Prix de la fiction radiophonique de la SGDL pour « Le chagrin, Julie et Vincent » coréalisé avec Caroline Guiela Nguyen et Alexandre Plank, puis le prix Phonurgia Nova/BnF du documentaire en 2018 pour « Sur la touche ».



Il travaille notamment comme créateur sonore et réalisateur indépendant pour France Culture et fait partie du collectif et ONG Making Waves. Il intervient comme formateur à Phonurgia (Arles), dans le cadre des stages de création documentaires et de nouvelles fictions sonores.



Au théâtre il travaille à la création sonore de très nombreux spectacles . Il fait notamment partie de la compagnie des Hommes Approximatifs dirigée par Caroline Guiela Nguyen avec laquelle il crée les partitions sonores de différents spectacles . Il reçoit en 2018 le prix « jeune talent » de la SACD avec l’ensemble de cette même compagnie. Il fonde en 2021 silencesplateaux.fr , association et plateforme en ligne dédiée aux professionnel.le.s de la création sonore pour la scène.

Samaële STEINER – Écrivaine et dramaturge



Écrivaine et éclairagiste transgenre, elle partage son temps entre ces deux métiers. Deux pratiques qui se nourrissent, l’une l’autre, avancent ensemble. Elle participe à plusieurs projets poétiques ou théâtraux et collabore avec différents musiciens,



avec d’autres auteurs ou travaille l’écriture sous forme d’ateliers et/ou de spectacle avec des amateurs, dans des formes d’écriture plus collectives .

MA SCÈNE NATIONALE – PAYS DE MONTBÉLIARD est la première scène labellisée à se lancer dans la radio de création , en permettant à des artistes / réalisateurs sonores de bénéficier de périodes de résidence et de moyens techniques et financiers. Dans le cadre de ce projet, Antoine Richard est venu 6 fois en résidence à Montbéliard, collaborant pour nourrir son récit avec une dizaine d’habitants du territoire (rejoints par 3 élèves d’une classe du Lycée Armand Peugeot de Valentigney)



Loin de la simple valorisation d’un médium, MA a choisi d’appréhender la radio de création comme une discipline à part entière, en se focalisant sur ses auteurs et sur ce qu’ils peuvent apporter à un territoire et un projet artistique.



Les artistes-réalisateurs sont ainsi invités en résidence de création pour mener des recherches et créer des podcasts qui vont de la fiction au documentaire. Ils sont également associés aux nombreuses actions de territoire et de transmission déployés par MA scène nationale en termes d’ éducation, de recherche, de projets participatifs.