Récréation sonore : La Nuit #2 Sommeil Paradoxal // 15.12.19

Récréation sonore accueille pour la deuxième séance de son cycle sur la Nuit une pièce de Julien Sarti. Il s’agit de Sommeil Paradoxal, une pièce avec laquelle il a reçu le prix Phonurgia dans la catégorie Art Sonore. C’est une composition sonore à la narration originale, où il est question de sommeil, de voix, de fusées, et de bien d’autres surprises. Il fait se répondre des sons, des paroles, issus d’univers différents, qui permettent une création originale.

Un rêve séquencé?

« Lorsque j’étais enfant mes rêves se déroulaient en séquence, vous voyez ce que je veux dire, comme ces séries d’aventure que l’on voit à la télévision, c’était comme ça. Chacun de mes rêves était un chapitre. »

Crédit : Thi Thanh Lê

Voici une phrase que l’on peut entendre, par exemple, au cours de cette pérégrination sonore. Elle est étrange, et fait d’ailleurs écho à la manière dont on peut voir cette forme sonore peut-être inhabituelle mais surtout, amusante, plaisante pour nos petites oreilles! En effet Sommeil Paradoxal est composé de plusieurs petites séquences. L’équilibre ne tient pas dans la suite logique suivant un schéma narratif prédéfini, mais il faut davantage voir (et surtout écouter!) cela comme une constellation de capsules sonores qui se répondent les unes aux autres.

L’idée originale

« Au début, il y eut lʹécriture dʹun livre, Le disque qui parle: un cabinet de curiosités sonores glanées par des collectionneurs. Puis vint lʹidée dʹune création sonore sous forme dʹun grand détournement en piochant dans cette matière bouillonnante. Sommeil paradoxal a été voulu comme un film pour les oreilles, creuset dʹhallucinations nocturnes dont les personnages auraient été sélectionnés parmi les voix qui peuplent ces sillons. »

L’idéal pour appréhender cette création est donc de l’écouter. Pour accompagner la pièce, Julien Sarti a accepté de nous présenter son travail, vous aurez donc droit avant l’écoute de la pièce à une interview.