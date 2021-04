Récréation Sonore : La nuit #2, field recording, astronomie et théâtre // 18 avril 2021

Des histoires de trous noirs, de galaxies, de constellations et d’observations du ciel dans les Alpes de Haute Provence ; un « field recorder » qui pense entendre un disque de punk dans l’enregistrement d’une tempête de tous les diables ; Et trois scènes de théâtre : une excursion dans les catacombes de Paris, un homme politique énervé que ses gardes du corps mettent au lit et une écrivaine en manque d’inspiration. C’est Récréation Sonore et, comme la semaine dernière, nous parlons de la nuit, avec Antoine Bellanger, Chloé Sanchez et les membres de L’Atelier Théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr.

Une nuit de tempête

“Gau On”, en basque, ça veut dire bonne nuit. Produit par Antoine Bellanger, Gau On est un disque en vinyle recyclé et à la pochette imprimée artisanalement grâce à une encre faite avec des pommes de pin glanées après une nuit de tempête… Une nuit, donc, dans le Pays basque. Une tempête terrible. Un simple micro, caché sur la colline. Au petit matin, Antoine Bellanger serpente entre les débris pour aller récupérer son matériel. Dans la carte mémoire, 12 heures de coupes de vent qui sonnent, comme nous l’a dit Antoine, comme “un disque de punk”.

Ce mois-ci, Antoine Bellanger lance donc le vinyle de Gau On, que l’on peut se procurer au prix de 20 euros (+ 5 euros de frais de port) en se rendant sur https://antoinebellanger.hotglue.me/

La nuit pleine de lumière de l’espace intersidéral

« Au Pays des Astro » : Chloé Sanchez, membre historique de Récréation Sonore, est montée jusqu’à l’Observatoire de Haute-Provence, plus précisément au Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire. On y observe en plein jour, le soleil, mais aussi, en pleine nuit, à la recherche de réponses sur des phénomènes simples, comme la rotation de la terre, et d’autres, plus mystérieux, comme celui des trous noirs…

La nuit en trois piécettes de théâtre



Comme chaque mois, voici trois scènes écrites et interprétées par les membres de l’Atelier Théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr. Avec Alice Bellefroid, Corinne Frimas, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel, Delphine Zingg et François Bordonneau.

“Une nuit sous terre”, de Sophie Tandel : six amis qui vont visiter – clandestinement – les catacombes, jusqu’au moment où ils tombent sur un promeneur solitaire, l’étrange Jérémie, polyglotte bègue…

“Fin de soirée à l’Hôtel des Voyageurs”, de François Bordonneau : Jean-Pierre Grine est un leader écologiste très populaire qui bat la campagne, de ville en ville, d’hôtel en hôtel : ce soir il vient dormir à l’Hôtel des Voyageurs, où Sophie, son assistante, prépare sa chambre. Jérémie, qui loge dans la chambre d’à côté, s’enthousiasme lorsqu’il découvre que son idole va passer la nuit dans l’hôtel. Jusqu’à ce qu’il découvre le vrai visage de Jean-Pierre Grine…

“Alice, la lune, la nuit” de Isabelle Gozard : Alice, une écrivaine en panne d’inspiration, essaie d’inventer des aventures à Jérémie, son personnage. La Nuit et la Lune assistent à la scène et ne sont pas avares de commentaires…

La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Abi McNeil, toujours pour parler de la nuit ou, plutôt, de « la night », puisqu’il s’agira de notre émission mensuelle 100% en anglais.