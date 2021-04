Récréation Sonore : La nuit #1 // 11 Avril 2021

En ce dimanche d’avril , premier épisode du cycle sur la nuit de Récréation Sonore. Nuit qui se fait multiple, sonore, énigmatique et inquiétante .

Ecoutons toutes les vies qui l’habitent, oiseaux et les papillons de nuit, mais aussi peur d’enfants et terreurs nocturnes …

En compagnie de Floriane Pochon de Phaune Radio, de Cabiria Chomel, d’ Emmanuelle Gibello et Renée Greusard, plongeons au coeur de la nuit .

Polyphaune #15, saison 2 : Alerte au mâle hibou !

Lumière pliée dans ses plumes, Phaune Radio déploie ses ailes sur les branches de la nuit et s’entête à défoncer le point du jour.

Plumes acérées, cri en suspension, silence majuscule et vol cursif, Strigidae et Tytonidae fendent l’air, l’air de rien, et rien ne pourra les faire terre.

Phaune Radio suit donc à la lettre tous les signes de caractères de ces oiseaux de nuit et, en bon arracheur de temps, traverse les étoiles pour vous livrer ce nouvel épisode polyphaunesque.

Avec des vrais morceaux de : Alan Tower, Setec, The Super Powered Owl (BBC), Yann Paranthoën, Pierre Huguet, Niobe, Chris Marker, Knud Viktor, Jean Claude Roché, Julia Hanadi, Cliff Edwards, Deaf Center, THF Drenchin, Twin Peaks, Gillian Welch & Alison Krauss, Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (Zack Snyder), Uncle’s Bob Storybook Room, Archimede’s Laugh, The Incredible Transforming Owls

Qui sont les papillons de nuit ? que font ils dans nos jardins ?

Les enfants d’un atelier en école primaire, à Bruxelles, ont confié leurs idées à Cabiria Chomel

Papillons de Nuit, 2015 .

Nuit, un poème de Victor Hugo, est lu par Muriel KS .

Emmanuelle Gibello nous propose une composition sonore “Pour faire peur aux enfants dans le noir”, issue de son album “Labyrinthe” .

« Son style est indéfinissable, à la fois très imagé mais abstrait; trop froid pour être onirique, mais pas formaliste pour autant. Il est agréable de se perdre dans ce labyrinthe qui constitue une première proposition forte et porteuse. » Francois Couture

La nuit, quand la plupart des gens dorment tranquillement, Renée affronte un monde hostile. Dans son sommeil elle voit des fantômes. Elle sent le sol qui s’écroule, le plafond qui tombe. Elle crie, elle hurle, parfois même elle cogne. Qui est le plus à plaindre : la mauvaise dormeuse ou son amoureux ? Et que faire pour que ça cesse ? Enquête médicale à la recherche du sommeil perdu.

Terreurs nocturnes, une réalisation de Renée Greusard pour Arte Radio

Musique Expérimentale

Dans le cadre de notre partenariat avec le Studio d’Électroacoustique du Conservatoire de Pantin », nous écoutons une des compositions les plus récentes, une pièce intitulée « Salcousmatique»

de Valentin Sismann.

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.

Musique : Poison de Ona – Licence Creativecommons Source: https://www.youtube.com/channel/UCnnBCffappJ4k2zjnRjLt_w