Récréation Sonore : La nature #4 // 6 juin 2021

Cette semaine, on termine notre cycle sur la nature, avec de la musique, un tout petit peu de documentaire et beaucoup de théâtre.

Jardin sonore

On part d’abord dans le Nord, avec Jérôme Bailly a.k.a. La Mécanique des Sons. Journaliste mais aussi field recorder, musicien et bidouilleur de sons, Jérôme vient de sortir “Jardin Secret”, son premier album, qui mélange le son et la musique. Le son – brut en apparence ; d’excellente qualité – c’est celui de la nature, au jardin, au bord d’une mare, sur un terril, dans un marais. On y croise des poules qui caquètent au rythme d’un doigt qui fait “clac-clac” sur un seau à grain, on y croise des chiens, l’un qui fonce récupérer un bâton au milieu d’un étang, d’autres qui vocalisent, au loin. Ils sont rejoints par une chèvre qui fait du scat, une vache qui a le rythme dans la peau, une mouche et des oiseaux… Tous ces sons capturés dans le Nord sont ensuite passés à la moulinette digitale et joués, comme des instruments, sur une musique electro-ambient aux sonorités fraîches et limpides. “Jardin Secret” a été édité en CD, que l’on peut acheter sur le site de La Mécanique des Sons. Il est également présent sur les plateformes de streaming depuis avril.

Apprendre la survie

Avec “Bushcraft : L’Ecole Buissonnière” on va à la rencontre de Renan, qui propose au public des cours de formation à cette pratique, cet “art de survivre, en autonomie, dans la nature”. Randonner efficacement et en toute sécurité, tanner une peau, allumer un feu, reconnaître les bonnes ou les mauvaises plantes… Cette courte pièce a été réalisée en 2018 par Louise Rupin, dans le cadre d’une formation aux médias proposée par l’association Longueurs d’Ondes de Brest, et organisée par Oufipo.

Théâtre

Pour le dernière fois cette année, les membres de l’Atelier Théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr ont planché pour Récréation Sonore. Ce dimanche, voici cinq scènes qui parlent – de près ou de loin – de la nature. Avec Alice Bellefroid, Corinne Frimas, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel, Delphine Zingg et François Bordonneau.