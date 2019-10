Récréation Sonore : LA NATURE #2 // 20.10.19

Deuxième émission de notre cycle consacré à la nature. Cette semaine, on se balade à la campagne et un peu au bord de la mer.

On part d’abord sur la Piste Animale, avec Péroline Barbet. Cette série de courts documentaires de création dessine un bestiaire extraordinaire, extraordinairement sonore. Les sons de la nature – tels quels ou finement orchestrés – et les récits des Hommes. On découvre de manière captivante et mystérieuse les remue-ménage des cerfs (« Le Plein Boum ») et la vie secrète du grand-tétras (« Les Derniers Confins »).

On rejoint ensuite le collectif Phaune radio, pour deux pièces consacrées à la métamorphose, tirées de sa série Tiny Tunes : Le Papillon et La Tortue Marine.

On retourne en forêt avec Chloé Sanchez et son “Cri du Lichen” et avec Yves Zysman, qui fait parler les insectes…

Enfin, dernier trajet, à nouveau vers la mer, où notre comparse Julie Maréchal s’est intéressée aux pêcheurs à pied.

Pour écouter les œuvres de Péroline Barbet, rendez-vous sur www.peroline-barbet.com.

Phaune Radio vous propose une immense collection de pièces et de séries, à découvrir sur www.phauneradio.com

Pour découvrir le travail de Chloé Sanchez : chloe-sanchez.weebly.com

Et celui d’Yves Zysman : www.soundcloud.com/yves-zysman

La semaine prochaine, suite et fin de notre cycle sur la nature.

Cette émission a été produite et présentée par Muriel KS et François Bordonneau.

Merci à Yves Zysman pour ses sons d’abeilles, qui habillent toute cette Récréation Sonore.