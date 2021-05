Récréation Sonore : La nature #2 // 16 mai 2021

Dimanche 16 mai à 18h, on parle de nature, avec Sophie Berger, qui nous embarque pour les îles Kerguelen. Nous rediffusons une émission d’octobre 2019, dans laquelle nous nous étions entretenus avec Sophie



On commence avec 49°00 Sud, pièce dans laquelle Sophie Berger raconte son voyage dans les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Kerguelen et Crozet. On embarque sur le Marion Dufresne, le bateau qui assure la liaison entre ces îles du bout du monde. www.sophieberger.com

On écoute ensuite Arbre, une des quatre Fables de l’Autotune créées par Les Voix Etranges et des élèves du collège de Felletin dans la Creuse…

… et on pourra en entendre bien plus sur le site de Radio Vassivière, http://radiovassiviere.com/category/musicales/voix-etranges/