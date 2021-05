Récréation Sonore : La nature #1 // 9 mai 2021

Par ce dimanche de mai, premier épisode du cycle sur la nature de Récréation Sonore.

Sauvage ou habitée, en danger ou protégée, nous nous promènerons dans cette nature dont nous avons été si privés et nous avons tant besoin ces jours ci.

Nous irons dans le bassin méditerranéen avec Chloe Despax, écouterons un western avec Emilie Mousset, butinerons dans les Baronnies avec Clément Baudet et Floriane Pochon , et enfin nous plongerons dans une nature de demain avec Yann Le Frit.



Ardesia – Chloe Despax



Ardesia est une approche sensorielle et minérale du paysage méditerranéen. Cette pièce est composée de paysages sonores relatifs à la fonction centrale de l’ardoise dans la vie quotidienne des habitants du village de Sestri Levante de la Région de Ligurie en Italie. L’ardoise y est surnomméee ‘l’or noir de Ligurie’.

L’auditeur déambule dans cinq paysages sonores liés à l’ardoise, dans la case des anciens pêcheurs, ou lors d’une marche sur un chemin qu’arpentaient femmes et enfants pour descendre la pierre des carrières à la mer .

À ces paysages se lient des voix de méditerranéens, de tous âges et dans différentes langues. Au toucher de cette ardoise, ils ont imaginé un paysage, via un processus de paréidolie sonore. La paréidolie est un mécanisme de reconnaissance et d’identification des formes : dans des formes issues de paysages naturels comme des nuages ou une ligne d’horizon, l’homme peut reconnaître des formes lui rappelant un objet, un animal ou une forme humaine. Ce concept, habituellement appliqué à la vue, stimule ici le toucher et la parole.

Paysages physiques et imaginaires humains se rencontrent et se confondent dans un même espace sonore. L’ardoise devient un véhicule sensible et poétique d’interaction sociale, une réflexion sur le paysage et son anthropisation.

Réalisée dans le cadre d’une résidence Phonurgia Nova 2017 au Groupe de Recherches Musicales de l’INA en avril et juin 2018 . Mixage de Benoît Bories et Philippe Dao. Avec les voix de Yorgos, Despina, Anna, Gabriel, Ieva, Reda, Neza, Harun, Alessio, Alessia, Lucas

Vert Western, d’Emilie Mousset

Partir de prises de son de végétaux, en travailler la matière comme s’ils étaient pierres, percussions, grains feuillus…et finir par rêver les images d’un western en forêt.

Pièce interprétée sur acousmonium à l’auditorium de Pantin en juin 2014, au festival Rewind/Phonurgia Nova à Arles pour la Nuit du silence en 2016, diffusion publique en stéréo au festival Longueur d’Ondes à Brest en janvier 2015, aux Instants Chavirés en 2018 dans les séances de Cinéma pour l’oreille .

Butiner les paysages avec Bruno Villar – Renaitre ici, épisode 3 – Réalisation Clément Baudet et Floriane Pochon



C’est l’été. Le parc régional des Baronnies provençales joue toute une palette de couleurs et d’odeurs. Entre les genêts, les champs de lavandes, les oliviers et les arbres fruitiers. Le chant du paysage a quelque chose de joyeux et d’apaisant. Au son des insectes dans les herbes hautes, des cigales et des abeilles. La douceur d’une fin d’après-midi d’été à bouquiner sous les tilleuls…

« Au gré de mes balades, j’ai rencontré Bruno Villar à Buis les Baronnies. Le nez au milieu des fleurs, cet apiculteur passionné vit et travaille avec les abeilles depuis 20 ans. Elles nous racontent le paysage autrement. Un lien est en train de se retisser avec ces paysages et ce terroir unique, qui viendra réveiller nos envies de flâneries. »

Renaître ici est une série de podcasts proposée par le studio Tarabust / Phaune Radio et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Crédits: Illustration : Clod. Musique : Jean Poinsignon.

Eco://systems – de Yann Lefrit

Carte postale rêvée d’un éco-système bionumérique, où les géophonies post-anthropocène se mélangent aux données réminiscentes d’une faune disparue. Que restera-t-il quand nous ne serons plus ?

Une composition de Yann Lefrit, dans le cadre de notre partenariat avec le Studio d’Électroacoustique du Conservatoire de Pantin, une des compositions les plus récentes,

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.