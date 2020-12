Récréation sonore : La Maison #3 // 6 décembre 2020

Pour la troisième fois, bienvenue dans la maison, la maison de Récréation Sonore dont la porte reste ouverte jusqu’à dimanche prochain. Quoique, ce soir-là, Abi McNeil vous parlera sûrement de The house et the door : le 13 décembre, c’est notre émission 100% en anglais et 100% en podcast.

Je vous propose d’abord la seconde partie de mon entretien avec Audrey Pouliquen, musicienne et plasticienne sonore, qui nous avait présenté le 22 novembre une pièce composée à partir des sons de son lave-linge. Voici, sur le même principe, « Frigo chanteur », qui nous accompagnera pendant toute l’émission.

Mes oreilles ont vraiment adoré « Trois Chambres et un Piano » à tel point que je l’ai écouté plusieurs fois. Dans ce documentaire simple, chaleureux et instructif, Sarah Jacquet, du Collectif Transmission, a recueilli le récit d’Anne-Laure qui, avec Julien, son compagnon, a construit sa maison. Sarah Jacquet y dessine le portrait d’une femme (et d’un couple, et d’une famille), déterminée et poète, énergique et sensible, tout cela sur fond de piano – ça c’est Julien – et de jeux d’enfants. La diffusion du documentaire est suivie d’un entretien avec Sarah Jacquet, réalisé par Muriel KS.

Je vous invite ensuite à découvrir un autre genre de maison, une maison où se retrouvent tous les Parisiens amoureux de poésie. A l’extrême-ouest de Saint-Germain-des-Prés, Le Club des Poètes est un étonnant micro-cabaret où, depuis cinquante ans, les jeunes et les moins jeunes viennent dîner entre amis, boire un coup et, surtout, une fois la porte fermée, écouter et dire de la poésie.

Enfin, comme chaque mois, le Studio d’électroacoustique du Conservatoire de Pantin vous propose une œuvre musicale composée par l’un de ses élèves. Voici “Sentir le Grisou”, de Vincent Jehanno.

“Sentir le grisou, comme c’est difficile pour nous autres galibots. Assis autour du feu, qui peut se faire grisant à chaque instant, nous partageons le pain du temps qui passe. Alors, on se traîne et on rampe, recouvert de linge mouillé ou de cuir bouilli, tenant la flamme bien en haut. Jusqu’à cet instant, celui où le volatile ne cause plus. Parait-il qu’il est vif. Qu’il pique légèrement les yeux.”

Le 20 décembre, on ouvre un nouveau cycle dans Récréation Sonore, consacré, au repas.

Cette émission a été préparée par Muriel KS et présentée par François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.