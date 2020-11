Récréation sonore : La Maison #1 // 22 novembre 2020

Dimanche 22 novembre, o n change de thème : jusqu’au 13 décembre, on parle de La Maison, avec trois émissions en FM et podcast et une quatrième, uniquement en podcast, en anglais (le 13 décembre).

“Domestic Music : Washing Machine To Keep Clean” : cette pièce de musique concrète est le résultat des longs moments qu’Audrey Pouliquen – musicienne et plasticienne sonore – a passés à écouter son lave-linge, ses rythmes, ses timbres, ses harmonies… C’est ce morceau, “Washing Machine…” qui sert de fond sonore à cette émission. On retrouvera Audrey Pouliquen, avec une seconde pièce intitulée “Frigo Chanteur” le 6 décembre.

« Se Souvenir des Maisons », réalisé par Jean-Marie Clairambault dans le cadre du « Workshop Nouvelles Fictions Sonores » organisé par Phonurgia Nova l’été dernier, en Bretagne. Auteur de théâtre, Jean-Marie Clairambault, dont c’est la première œuvre sonore, confronte plusieurs récits de maisons disparues, vendues, effondrées…

“La Maison de Jacques” : séjournant à Arles pour quelques jours, Juliette Médevielle est hébergée par un inconnu. Si elle le croise peu au début, dans sa maison, elle apprend à le connaître…

“Tout pour la Lenteur” : en 2015, François Bordonneau avait participé, micro en main, à un déménagement à vélo, en plein coeur de Paris.

La semaine prochaine, Muriel KS reçoit Némo Camus pour son documentaire long format « Histoire de ma Cité »

Cette émission a été produite et présentée par François Bordonneau.