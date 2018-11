Récréation Sonore : la guerre et/ou la paix // 18.11.2018

11 novembre et centenaire de l’Armistice de 1918 : cette semaine, l’équipe de Récréation Sonore a planché sur le thème de « la guerre et/ou la paix ». Dans la partie « création » de cette émission, vous retrouverez trois interprétations du thème de cette semaine, « la guerre et/ou la paix ».



Marcela Lopez-Romero propose « Colombie : le pays que l’on porte », une pièce qui revient sur l’enfance de sa génération trentenaire :

« Nous avons grandi dans une des périodes les plus difficiles de la Colombie. Pendant les années 90 notre pays a souffert la guerre des cartels, les attentats, les prises d’otage et les attaques des groupes armés. Aujourd’hui quelques choses ont changé mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà le pays que nous portons. »

Abi Mc Neil vous propose « 15 Thousand Photos / 15 mille photos » :

« Aimé has never seen an image of himself as a baby. All traces of his childhood were erased in the Rwandan genocide. / Aimé n’a jamais vu de photos de lui quand il était bébé. Toutes les traces de son enfance ont été effacées dans le génocide rwandais. »

Et enfin, Fanny Dujardin, la petite nouvelle de l’équipe, vous propose d’entendre le témoignage d’un jeune homme sur son rapport à la « guerre » qui se joue dans la rue, dans les affrontements entre la police et les manifestants, depuis le mouvement social de 2016. Il raconte son expérience de la violence, parle de la peur au cœur de l’action, des stratégies pour la combattre. Il parle aussi de la révolte intérieure, la profonde, celle qui ne le quitte pas, dans un temps où il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

Et comme il est désormais de coutume une fois par mois, vous retrouverez nos rubriques :

L’Oreille et la Plume, ou l’actualité du livre audio, avec Stéphane Devernay, président de l’association Lire dans le Noir.

Un Texte, une Voix, des Sons, lecture mise en ondes par Aurore Juvenelle. Cette semaine, on écoute un passage du « Silence de la Mer », une nouvelle signée Vercors (pseudonyme de Jean Bruller), publiée clandestinement aux Editions de Minuit en 1942.

Nous sommes en 1941 : un officier allemand, épris de culture française, tente de se rapprocher de Français – un homme âgé et sa nièce – dont il a réquisitionné la maison et dont le patriotisme s’exprime par un mutisme total…

Cette émission a été préparée et présentée par François Bordonneau, avec l’aide d’Abi Mc Neil, Aurore Juvenelle, Fanny Dujardin et Marcela Lopez-Romero, et la participation de Stéphane Devernay.