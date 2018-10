Récréation Sonore : Fôret, Ecole, Mexique // 07.10.2018

La fôret, l’école, le Mexique

Cie Tiksi

Au programme :

A l’envers de la forêt

Par Samantha Maurin, Cie Le Son qui Manque

A l’envers de la forêt explore la forêt vivante et ses paysages sonores au gré du jour, de la

nuit et des saisons. De la richesse des sons de la forêt émerge ce qui pourrait ressembler

aux voix, aux chuchotements, aux chants ou aux cris des créatures fantastiques ou

véritables qui la peuplent.A l’envers de la forêt incite à nous immobiliser pour cesser un

instant notre propre vacarme et percevoir peut-être ce qu’il advient sans nous, malgré

nous, ou à notre insu ; se mettre en état d’écoute au bord d’un étang ou à l’orée d’une

clairière, en pleine nuit ou au petit jour, en grelottant ou en transpirant. A l’envers de la

forêt nous plonge imperceptiblement dans l’invisible forestier.

Pour découvrir le travail de Samantha Maurin :

https://soundcloud.com/samantha-maurin

***

L’école, la forêt, ou les deux

Par les élèves de la classe de CE1-CE2 de l’école de Poillé sur Vègre (72)

Un projet de la compagnie Tiksi et du réseau jeune public de la Sarthe (CRJP72)

Quand des élèves deviennent des grenouilles, quand la classe s’invite parmi les arbres,

quand on ne sait plus si on est à l’école ou bien dans la forêt…

Pour suivre la Compagnie Tiksi : http://cie-tiksi.tumblr.com/

***

México : à pied, en bus et en Uber / 4’52

Par Marcela Lopez Romero

Description :

Cette carte postale est une balade à pied, en bus et en voiture dans le très riche paysage

sonore du Mexique.

***

Cette émission a été produite par Pascaline Baumard avec la collaboration de Marcela Lopez Romero