Récréation sonore : Je ne suis pas née femme de Lucie Robet // 27.02.2022

Pour cette émission de Récréation Sonore nous avons le plaisir de vous présenter

Le documentaire Je ne suis pas née femme de Lucie Robet, Prix Longueur d’ondes / 2022 – Mention « Force du récit à la première personne »

et la pièce électroacoustique Tempête Chronique de Hugo Timbart du conservatoire de Pantin

Je ne suis pas née femme de Lucie Robet

À 17 ans, Lucie apprend qu’elle est née avec le MRKH. Ce ‘syndrome congénital’ touche au sexe, et, par ricochet, à la sexualité et à l’identité. Cette découverte l’atteint profondément et chamboule ses préconceptions. Elle pose par écrit ses questionnements et réflexions au fil des années. À 46 ans, depuis Bruxelles où elle vit désormais, elle fait le bilan de son périple entre les tempêtes intérieures traversées et les périodes d’accalmies. Jusqu’à quel point transformer son corps pour correspondre aux attentes des autres ? La nature est-elle injuste ou est-ce notre société qui ne tolère pas assez les différences ? Cette création sonore est son ‘coming-out’ intersexe.

« Cet important documentaire, c’est la célébration d’une acception de soi, un bilan serein des épreuves franchies et, surtout, un appel puissant à se libérer des carcans qui étouffent inutilement. » Jenny Cartwright pour Tënk.ca

Artistes et crédits :

Musique originale : Eric Deleporte, avec la participation d’Olivier Marguerit

Sound design : Cristian Fierbinteanu

Oreille attentive : Jeanne Robet

Producteurs Farrago

Avec le soutien de FACR de la Fédération Wallonie-BruxellesFonds Gulliver

Licence SCAM Belgique – 2021

Tempête Chronique de Hugo Timbart, du Studio d’Electroacoustique du Conservatoire de Pantin

2019

« Par les chrones, il est possible d’accéder à une compréhension très profonde du vivant, au moins dans les quatre dimensions cardinales du vif, du temps, du mouvement et de la métamorphose. Quand tu auras compris ce que sont les chrones et ce que peut le vent, les neufs formes te paraitront une aimable introduction. Les formes ne sont qu’une enveloppe commode, un bel outil de classification, si tu veux. Ce qui importe, ce sont les forces »

Alain Damasio

« La Horde du Contrevent »

Merci au Conservatoire de Pantin, à Emma Pajevic de la ACSR Belgique et à François Bordonneau

Emission préparée par Marcela Lopez Romero