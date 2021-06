Récréation Sonore : Invite le collectif Transmission // 13 Juin 2021

Emission exceptionnelle cette semaine. Depuis deux saisons, nous vous proposons des émissions thématiques. Aujourd’hui, puisque nous sommes en train de préparer la saison prochaine, nous avons souhaité innover . C’est une idée que nous avons déjà depuis quelques temps, d’avoir un ou une invité et de composer la programmation avec elle ou lui. Pour la première, nous avons invité non pas un auteur, une autrice, non pas deux, mais encore plus, puisque nous recevons comme invité le Collectif Transmission .

Ce collectif engagé, forme depuis quelques années des auteurs et créatrices sonores dans une “école libre de la radio”. Ce sont les oeuvres produites dans le cadre de Transmission depuis 2019 que nous écoutons aujourd’hui.

Autoportrait sonore – de Isabelle Field .

L’auto-pr ésentation, ou auto portrait sonore, est l’un des premiers exercices individuels à Transmission, en quelques semaines au début de la formation.

Isabelle Field a créé le podcast “Et sinon” où des personnalités créatrices répondent à des questions superficiellement profondes et profondément superficielles. Qu’est-ce qui les émerveille, de quoi ont-elles peur, comment ce serait si il/elle était une femme/un homme… ? Des portraits sonores intimes mais pas intrusifs, surprenants, drôles, inédits et intemporels. Musique : Antoine Larcher Visuel : Carolyn Laplanche

Arrêtez de faire chier! – de Gabriel Arellano, Alice Audrezet, Léo Berthe .

« Arrêter de faire chier » est un conte pour adultes qui n’aiment pas forcément les enfants. C’est une création espiègle qui s’appuie sur les codes narratifs des histoires pour enfants et le résultat d’un exercice, dans le cadre de la formation Transmission, réalisé à partir d’une banque de sons donnée, dans un temps contraint et fini dans l’urgence.

Réalisation : Gabriel Arellano, Alice Audrezet, Léo Berthe.

La matinale de Radio Bien- être, du Collectif Transmission

La réalisation de la matinale de Radio Bien-Être est un exercice de création proposé aux membres de l’Atelier d’écriture de Transmission en avril 2021 :

« Vous êtes journalistes sur “Radio Bien-Être, la radio qui vous veut du bien”, une radio zen dédiée au développement personnel, qui accompagne ses auditeurices pour les aider à mieux vivre leur quotidien, en toute sérénité. Vous participez tou.te.s à la rédaction de la matinale quotidienne de la radio, de 7h à 8h30 du lundi au vendredi et, à ce titre, êtes en charge de certaines rubriques thématiques.

Demain matin, le lundi 18 mars 2030, dix ans après le premier confinement de mars 2020, la matinale sera entièrement dédiée à cet anniversaire, mais de façon PO-SI-TI-VE : comment BIEN VIVRE avec les virus Covid. »

Une production et réalisation de : Adèle Cailleteau, Mona Clavel, Léon Favier, Colin Gruel, Suzanne Hébert, Lucile Hochdoerffer, Floriane Moro, Sophie Peroy-Gay, Matthieu Perrot, Myriam Quéré, Fanny Rahmouni, Malika Ung.

Documentaire : Sauver les Jardins des Vertus – épisode 1 – Réalisation : groupe « Jardins » du Collectif Transmission



Décembre 2020 : le groupe apprend que les jardins ouvriers des Vertus sont menacés par des constructions menées par Grand Paris Aménagement, et décide de faire un projet collectif sur cette lutte. Depuis, ielles ont rencontré et interviewé beaucoup de jardinier.e.s, des membres du collectif de défense des jardins, des personnes qui travaillent pour Grand Paris Aménagement. La lutte a pris de l’ampleur, et les jardins des Vertus sont devenus des Jardins à Défendre. Cette série documentaire veut raconter l’évolution de cette lutte, jusqu’à son dénouement. Pour celà, le groupe expérimente pour créer à plusieurs une pièce sensible et engagée qui donne à entendre la présence du lieu, des personnes qui l’animent et l’habitent. Expérimentation à la fois dans les formes narratives et les méthodes de travail, pour créer à plusieurs – « on défriche dans tous les sens ».

Une expérimentation radiophonique et humaine de : Léo Berthe – Adèle Cailleteau- Mona Clavel- Sasha Coignard- Léon Favier- Ziad Maalouf – Floriane Moro- Matthieu Perrot- Noémi Quesnay , du Collectif Transmission.

Photosons – de Angely Raïs et Ayoub Ait Taddouit

Sur quelques photos soigneusement sélectionnées, la même photo étant proposée à plusieurs membres, il est proposé de créer un son de 3 minutes maximum, à partir de l’évocation de cette photo.

La consigne : “Faites-vous plaisir, observez les détails, les textures, les lumières, les couleurs, la profondeur de champ, le mouvement, la composition…L’enjeu n’est pas nécessairement de construire une histoire, mais plutôt de donner à sentir ce que l’on voit.”

La photo proposée est » Pachenko » de Lou-Anna Ralite que nous remercions.

Kebab Blues – de Zoe Perron



Une banlieue, un kebab, une porte mal fermée. Un épisode de la série Non-dit réalisée par les recrues de la première promotion de Transmission. C’est l’histoire d’un racisme ordinaire, de cinq copains qui avalent leur sandwich, leurs mots et leur colère.

Après des études de cinéma à l’université, Zoé Perron apprend le métier d’assistante son sur le terrain, comme technicienne chez Radio Campus Paris, puis reporter chez Radio Parleur. En 2018, elle rejoint le collectif Transmission. C’est là qu’elle réalise Kebab Blues qui recueille le prix Longueur d’Ondes de la création documentaire, catégorie « Petites ondes » en 2019.

Actualités

La Cassette, le tiers lieu dédié au son et à la création sonore du Collectif Transmission ouvre à Aubervilliers! Rendez nous visite à compter du 22 juin au 4 Rue Lécuyer, au pied du métro Quatre-chemins !

Phonurgia nous informe que l’appel à candidatures Carte Blanche Étudiants 2021 est prolongé jusqu’au 12 juillet. 7 jours supplémentaires pour soumettre votre projet ! C’est le moment de tenter votre chance pour bénéficier d’une immersion au cœur de la création sonore et présenter vos projets au jury et au public réuni pour les « Phonurgia Nova Awards 2021 » . Toutes les infos et inscriptions sur www.phonurgia.fr

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.