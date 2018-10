Émission faite maison ! 14.10.18

Ce soir, l’équipe de recréation sonore est revenue avec deux nouvelles recrues et quelques créations artisanales, conçues spécialement pour vous ! Bonne écoute…

ANTHROPOLOGIE SONORE : L’environnement sonore des enfants

Une realisation de Joachim Poutaraud

Durée 4-5 mins

Bien que l’environnement sonore fasse partie de notre quotidien et nous permette de développer nos sens et d’évoluer en société, il peut aussi s’avérer gênant, voire dangereux pour la santé et particulièrement en ce qui concerne les enfants.

Alors embarquons dans un retour en enfance, à l’école primaire, où nous redécouvrirons les sons qui résonnent dans la tête des enfants d’aujourd’hui et où nous envisagerons également leurs aspects négatifs avec l’intervention de Valérie Rozec docteur en psychologie de l’environnement et chargée d’études et de recherche au Centre d’information et de documentation sur le bruit.

OREILLES CURIEUSE : Le concours de création sonore de Radio Campus Paris

Une realisation de Quentin Fouquet

Durée : TBC

Aujourd’hui, nous écoutons la pièce qui a remporté le premier prix : « Black Hole », une variation sur le thème de l’île déserte.

POCHETTE SUPRISE

Une realisation de Sébastien Lecordier et Erwan, de La Fabrique Documentaire.

Durée : TBC

On vous dit tout de la pochette mythique du Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band des Beatles.

CARTE POSTALE SONORE Des nouvelles d’Estonie, épisode 1 : chez le ferrailleur.

Prise de son et textes : Clarisse Bordonneau

Montage : Francois Bourdonneau

Durée : TBC

Clarisse et Elie ont tout quitté il y a trois ans pour aller s’installer au fin fond de l’Estonie. Ils ont acheté une vaste ferme, plantée au milieu de plusieurs hectares de prairie. Au milieu de leurs chiens, de leurs chats et de leurs poules, ils consacrent leurs journée à retaper leur maison.

Ils y ont notamment trouvé un énorme stock de ferraille – outils, ustensiles, machines, déchets… – une aubaine pour eux, Français expatriés en Estonie, car la valeur de cette ferraille leur permet de financer la réhabilitation de leur vieux sauna au feu de bois, lequel, comme dans beaucoup d’habitations traditionnelles, fait office de salle de bains.

Aujourd’hui, nous allons au « vana metali », le « vieux métal » : c’est le ferrailleur de Polva, la grande ville la plus proche de chez nous.Kaio, ami et voisin estonien, est venu nous prêter main forte, aux commandes de son tracteur, qu’il conduit les yeux fermés…

UTOPIE SONORE

Réalisation deS parties 1 à 3 : Abi McNeil

Réalisation du partie 4 : RAAdio CAArgo

Une petite réflexion sur le festival Utopie Sonore

Durée : 15 mins

UN TOUR À AUROVILLE

Réalisation : Francois Bourdonneau

Durée : TBC

Auroville, dans le sud-est de l’Inde, une ville communautaire internationale sans argent, sans religion et sans politique, une utopie en marche depuis 50 ans. Créée en 1968 d’après la pensée du maître spirituel indien Sri Aurobindo, cette ville est constituée de multiples communautés peuplées d’Indiens ainsi que d’hommes et de femmes venue.es du monde entier pour tenter l’aventure de la « ville de l’aurore », la ville de « l’homme nouveau ».

UN TEXTE, UNE VOIX, DES SONS : « La Rodeuse des Forts »

Réalisation : Aurore Juvenelle

Durée : TBC

« La Rôdeuse des Forts » est un texte de 1910 que l’on doit à Octave Uzanne, extrait de son livre « Parisiennes de ce temps en leurs divers milieux, états et conditions. Étude pour servir à l’Histoire des femmes, de la société, de la galanterie française, des mœurs contemporaines et de l’égoïsme masculin ». Ce texte a été déniché dans le livre de Madeleine Leveau-Fernandez « La zone et les fortifs », édité à Le temps des Cerises.