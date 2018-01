Récréation sonore : création 100 % maison ! // 28.01.18

Ce dimanche, comme nous le faisons cette année une fois par mois, avec Estelle Duluc, Marcela Lopez Romero, Pascaline Baumard et la petite nouvelle Abi Mc Neil, nous vous avons concocté nous même et tout seuls une émission de création au contenu 100% maison.

Quatre voyages pour les oreilles…

D’abord, deux créations en rapport avec la gastronomie, avec Les Merveilles, proposé par Estelle Duluc…

« Chaque année, il fait des merveilles.

Pour donner un petit éclat de soleil au pâle mois de février, dit-il dans un sourire.

Pour perpétuer une tradition culinaire savoureuse aussi, reconnaît-il.

Et retrouver dans la griserie des effluves citronnées et des saveurs sucrées, des sensations d’antan.

Revivre l’émerveillement de l’enfant béa face à ces découpes de pâte odorante qui crépitent,

s’agitent et se métamorphosent au contact de l’huile chaude. »

… puis Le Son du vin, de Abi Mc Neil :

« Comment le vin devient-il musique? Voici un témoignage autour du vin illustré avec des sons provenant d’une exploitation viti-vinicole, le Clos de l’Elu à Saint Aubin de Luigné, dans le Maine-et-Loire. On peut entendre, entre autres et dans le désordre : l’ouverture d’une bonde, différents types de cuves frappées, les bulles de macération du vin, un robinet de cuve, l’écume qui se forme lorsque le vin est versé. »

Ensuite, on part avec Marcela Lopez Romero, chez Lucette. Lucette est une femme très âgée qui vit seule. Un dimanche matin, Marcela vient lui tenir compagnie. Lucette allume le feu, fait des mots croisés, écoute un peu de musique et papote avec Marcela. Ce matin-là, ensemble, elles ont vu le temps passer.

Enfin, je vous propose d’écouter une création sonore fabriquée à partir de sons cachés dans mes disques durs, et glanés dans un lieu précis. Ce cabinet de curiosité sonore vous emmène au fin fond de l’Indonésie, sur l’île de Célèbes…

Notre concours de création sonore

Cap… ou pas cap ? Une fois par mois, un mot est tiré au sort et chaque membre de l’équipe de Récréation Sonore doit créer une séquence évoquant ce mot. Chaque mini-pièce sera précédée des explications de son auteur…

Aujourd’hui, le vertige avec, dans l’ordre : les idées de Marcela Lopez Romero, Abi Mc Neil, Estelle Duluc, Pascaline Baumard et François Bordonneau.

Du 29 janvier au 3 février sur Radio Campus Paris :

Des Hommes et des sons, série spéciale Phonurgia Nova

Amis noctambules, chaque soir de la semaine, du 29 janvier au 3 février, à 1h du matin, nous vous invitons à écouter Des Hommes et des Sons.

Conçue à l’occasion de la Semaine du Son et du festival Longueurs d’ondes, cette série de six émissions spéciales vous permettra non seulement de découvrir les œuvres primées aux derniers Phonurgia Nova Awards mais aussi d’en découvrir les auteurs, à travers des portraits réalisés par les contributeurs de l’émission 37°2.

Des hommes et des sons sera réécoutable en ligne, sur les pages de Récréation Sonore et de 37°2.