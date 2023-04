Récréation sonore : Dulcinée 2022, sur la route

Récréation Sonore revient sur l’édition passée de Dulcinée, un petit festival de documentaires filmique et sonore en itinérance estival sur le Plateau de Millevaches. L’année dernière, Dulcinée partait sur la route des transports, et pour la deuxième sieste sonore, on est sur la route, et surtout en voiture.

Dans cet habitacle fermé, les rapports de pouvoir sont comme exacerbés avec, le premier documentaire, la domination masculine. L’année dernière Ifop a même fait une enquête intitulée « la voiture, un objet de pouvoir et de tensions dans le couple ». Conclusion attendue, que Lisa Cocrelle saisit avec beaucoup de finesse dans“toute seule dans un rond point. Ensuite, on sera à vélo avec Fred Deux. Lui s’est enregistré au magnétophone de ses 39 ans jusqu’à ses 70 ans, 132 cassettes,190h d’écoute. Il raconte sa vie à voix nue et à vif, et ici, une course épique sur son cycle. Entre-temps, des enfants imitent un bus imaginaire et Jérémi Banafunzi trompe les embouteillages avec une composition électro-acoustique.

Jérémi Nureni Banafunzi, Autoradio, 2005

Ceinture, essuie-glaces, moteur et freins… Bloqué dans un embouteillage, Jérémi compose avec ce qu’il a sous la main. 4′ de création musicale entièrement réalisée avec les sons d’une Opel Astra break.

Lisa Cocrelle, Toute seule dans une rond point, 2021

Fred Deux, Casquette

http://lesbandesmagiques.fr/ecouter/

Chloé Despax & Felix Blume, Bus Imaginario, 2019

Maykon et Josue conduisent un bus depuis un terrain vague, dans le village de La Concepcion dans la Vallée du Chota, Equateur.

Dulcinée se tiendra du 27 juillet au 4 août sur la plateau de Milavaches. En 2023, nous refusons de grandir : l’édition de cette année est une exploration des mondes de l’enfance.

Et ici, un appel à films et à sons !

une émission réalisée par ella bellone