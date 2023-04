Récréation sonore : Dulcinée 2022, le long des rails

Récréation Sonore revient sur l’édition passée de Dulcinée, un petit festival de documentaires filmique et sonore en itinérance estival que l’on organise avec des amies sur le Plateau de Millevaches. L’après-midi, au bord des lacs, nous écoutons des créations sonores et radiophoniques. À la tombée de la nuit, sur les places de villages, nous projetons des films documentaires et expérimentaux qui se jouent des formes attendues.

L’année dernière, Dulcinée partait sur la route des transports, avec une première sieste sonore le long des rails.

En 1951, le philosophe Gaston Bachelard publie un petit essai un peu oublié depuis : Radio et rêverie. Dedans, il envisage l’artiste radiophonique comme un “ingénieur psychique” qui articulerait le langage codifié au langage souterrain des rêves. Les auditeurs pourraient alors faire l’expérience d’un profond état un peu extatique grâce à une immersion dans les fréquences sourdes et graves de la radio.

Pour cette première sieste sonore, intitulée “le long des rails”, Dulcinée vous propose des documentaires qui sont plutôt à vrai dire des documentaires à écouter quand il fait noir. Ce sont des voyages en train, des voyages chantonnés avec Dominique Petitgand ou des voyages fantasmagoriques qui nous font traverser le Mexique d’est en ouest sur une ligne désaffectée avec Chris Watson ou du sud au nord avec des migrants pour Félix Blume. Aux côtés de Lucy Charpy et d’Adrien Chevrier, on passera presque à travers la mort. Et pour finir, on essayera de prendre le train de nuit avec Gregory Whitehead. Pour les écouter, vous pouvez peut-être fermer les yeux.

Chris Watson, La annunciante, El tren fantasma, 2011

« Prenez le train fantôme de Los Mochis à Veracruz et traversez le pays, d’une côte à l’autre, du Pacifique à l’Atlantique. Suivez le rythme des rails à bord des Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) et la musique d’un voyage qui appartient désormais à l’histoire. »

Adrien Chevrier, Le rêve de jean, 2021

Un homme dans un lit d’hôpital rêve d’un train, de la Russie et de son contrôleur.

Dominique Petitgand, « parfois train-train », Rez-de-chaussée, 2000

pièces sonores de Dominique Petitgand à partir d’entretiens réalisés par des habitants et des habitantes de Bruxelles

Lucy Charpy, Lignes de rives, 2021

Un documentaire sonore à la première personne sur l’amour, la mort et le hasard de la survie. L’histoire de deux accidents de transport qui dessinent ensemble un imaginaire de lignes : lignes ferroviaires, lignes électriques, lignes de rives comme autant de lignes de vie qui déraillent.

Félix Blume, Fuga, 2016

Lecheria est un quartier du nord de la ville de Mexico.

Les trains de marchandise du sud du pays y arrivent, ceux du nord en repartent.

C’est un passage obligé pour les migrants qui utilisent les trains pour rejoindre les États Unis.

Plus qu’un lieu de passages, c’est un lieu de voyages.

Le voyage comme mode de vie, sans destination et sans départ.

Au bord des voies, on imagine le futur, on s’invente un passé.

Le train passe, porteur d’espoir. On court à ses côtés et d’un saut on s’embarque.

Ami du voyage, il devient bestial, il nous appelle, en rugissant et menaçant, il se nourrit de chair humaine…

L’aller devient retour, le voyageur devient immobile.

Résonne en lui le nom de lieux traversés et rêvés.

Gregory Whitehead. The Night Train, 1995

voyage téléphonique, you can’t get there from here

Dulcinée se tiendra du 27 juillet au 4 août sur la plateau de Milavaches. En 2023, nous refusons de grandir : l’édition de cette année est une exploration des mondes de l’enfance. Et ici, un appel à films et à sons !

une émission réalisée par ella bellone