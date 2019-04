Récréation Sonore : (Dé)construction des imaginaires //14.04.2019

(DE)CONSTRUCTION DES IMAGINAIRES

Cette semaine dans Récréation sonore l’équipe vous propose une émission qui questionne nos images, nos représentations des phénomènes fantastiques, et scientifiques. Il est parfois difficile de se représenter ces univers, le paranormal n’a pas de visages, de voix, et le monde scientifique, par exemple la physique nucléaire n’a pas d’image, en dehors de ces immenses centrales.

Le premier documentaire qui s’intitule France-Line souffle les mots, réalisé par une étudiante du CREADOC Jehanne Cretin-Maitenaz dresse un portrait d’une sorcière sympathique. Elle nous raconte son métier de soigneuse, comment elle s’y prend, sa relation avec ses patients, comment elle en est venue à exercer. Une histoire étonnante qui viendra remplacer dans nos têtes les horribles sorcières de certains dessins-animés.

Ensuite nous écouterons Cherbourg : A l’écoute des imaginaires du nucléaire, un documentaire réalisé par Julie Maréchal. Une promenade sonore dans le Nord Cotentin, une des zones les plus nucléarisées d’Europe, (avec une centrale de production et sa construction d’EPR, un centre de retraitement, et la construction de sous-marins nucléaires), où nous entendons des artistes s’exprimer sur leurs pratiques, et leurs œuvres qui abordent cette industrie particulière. Le risque, l’industrie, la précision, la minutie, la peur travaillent leurs imaginaires et leurs créations permettent de faire naître du sens de ces immenses usines. Les artistes cités sont : Peter Cusack, Jean-Gérard Gwezenneg, Jean-Philippe Burnel, Frédéric Leterrier, ainsi que le groupe Magène pour sa musique Jobourg, écrite par le poète Côtis-Capel.

Emission réalisée par Julie