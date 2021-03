Récréation Sonore : danse, piscine, coupe du monde et théâtre // 21 mars 2021

Deuxième émission de notre cycle consacré au sport. On va parler de danse avec François Rescalou, de Piscine avec Claire Veysset et Edgar Imbault, de foot, avec Felix Blume. La séquence sera conclue par une création sonore d’Anne-Line Drocourt. Enfin, comme chaque mois, les membres de l’atelier théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr ont écrit et interprété cinq mini scènes.



“Première Danse”

Il fut un temps où Arles était un carrefour de la danse contemporaine. Et les Alyscamps une grande scène ouverte aux gestes les plus contemporains. Pour cet autoportrait, réalisé dans le cadre d’un stage d’initiation à la réalisation sonore, François Rascalou – danseur, chorégraphe et metteur en scène – se souvient du lieu de ses débuts.

« La Piscine”

S’il trouve qu’il est parfois éprouvant de se jeter à l’eau les soirées d’hiver, Marc le regrette rarement. Ce Brestois de 58 ans y voit la possibilité de faire du sport sans transpirer et de prendre du plaisir aux côtés d’inconnus tout nus, sans se gêner, sans se juger. On le suit à la piscine municipale, grâce au micro de Claire Veysset et Edgar Imbault, pour un mini documentaire réalisé dans le cadre de l’atelier de création radiophonique de l’Université de Bretagne Occidentale mené par Longueur d’Ondes et Oufipo.

Coupe du Monde de foot

Et maintenant : du foot. Enfin… du foot à la manière de Felix Blume. Réalisé avec Sara Lana et produit par Arte Radio en 2018, “Radio Mondial” est un collage de six minutes qui fait revivre la finale de la coupe du monde 1998 à travers les commentaires d’une soixantaine de radios du monde entier, du Ghana à la Pologne, de l’Indonésie au Brésil…

Une création sonore

Avec « Du Sport ! », Anne-Line Drocourt nous propose une collage sonore très rythmé – presque une pièce de musique électroacoustique.

Théâtre

On termine cette émission avec notre désormais traditionnelle séquence théâtre. ce mois-ci, les membres de l’atelier théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr ont composé des scènes sur le thème du sport. On va y entendre parler du “sportif au lit”, d’un couple qui s’effrite au contact d’une footballmania, d’une thérapie miracle et, enfin, d’une séance de sport en Ehpad, un peu spéciale. Avec Alice Bellefroid, Corinne Frimas, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel, Delphine Zingg et François Bordonneau.