Récréation sonore : Creadoc, partie 2 : à l’extérieur // 05.06.2022

Pour la deuxième fois cette année, Récréation Sonore invite la promotion 2022 de l’école de documentaire sonore du Creadoc à l’antenne ! Cette fois, on vous emmène à l’extérieur, dehors, dans les rues et les théâtres à la rencontre de personnes que l’on ne connait pas. Parce que faire des documentaires c’est aussi et peut être surtout cela : chercher à avoir une expérience plus grande de la vie à travers les autres.



Clémence Bobillot, Extérieur nuit, 2022

Ce documentaire sonore part de façon hasardeuse à la rencontre de quatre personnes qui n’ont pas eu des parcours faciles et vivent aujourd’hui dans un grande marginalité et précarité : dans un moment de convivialité un soir, dans la rue, lors d’une soupe partagée, ils et elles se livrent.



Chloé Dréan, 30 rue Oscar Castro, 2022

Ivry-sur-Seine, 30 rue Christophe Colomb.

Un nom de rue comme celui-ci.

Un lieu comme celui-là.

C’est absurde.

D’ailleurs, elle sera renommée – Oscar Castro.