Récréation Sonore : Creadoc, partie 1 – de l’intérieur // 08.05.2022

Cette semaine, Récréation Sonore invite la promotion 2022 du Creadoc à l’antenne !

Dans cette école située à Angoulême, on apprend à réaliser des documentaires sonores de création avec un goût prononcé pour l’intime. Cette première émission creadocienne est donc consacrée à ces espaces internes, des sortes d’autoportraits pris un peu de travers, avec d’autres langues que la sienne, d’autres paroles que la mienne, d’autres voix à l’intérieur de soi. De l’intime oui, mais souvent à travers les autres.

Céline Lemoine, Ce bruit dans l’oreille

C’est l’histoire de sons parasites – des sifflements, des chuintements, des craquements – qui empêchent au silence d’exister. Ce sont ce que l’on appelle des acouphènes. Je vis avec ces sons imaginaires et subjectifs en continu dans les oreilles depuis un an et demi, et je me demande comment les autres se débrouillent avec ça.

Ella Bellone, autoportrait la nuit

Depuis quelques années, souvent, mes nuits sont blanches ; blanches de sommeil, blanches de repos, blanches comme ce plafond que j’observe longuement. Ma tête s’agite d’un trop grand vide que j’apprends à meubler par d’autres voix que les miennes.

Un autoportrait à plusieurs, donc, traversé par ces autres qui eux non plus ne dorment pas. Un autoportrait de nuit comme l’envers ombré du jour.

Cha Toker, A Nu

Réflexion intime sur sa perception du corps, quand il nous a toujours parût étranger

Hélène Huynh, La Dernière

Une virée dans les mailles du souvenir où se dessine une double quête personnelle autour des thèmes de la perte, du lien et du langage. Après l’écoute, viennent la compréhension et une volonté de réponse à travers ce documentaire-hommage.