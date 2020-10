Récréation sonore : Confinement # 3 // 11 octobre 2020

Troisième et dernière émission (en français) de ce thème du confinement. Ce soir on écoute :

“Confinés à 20000 lieues sous les mers” : pour Arte Radio et sa série “Les histoires de 28 minutes”, Marie-Hélène Gallay a rencontré l’amiral François Dupont qui fut commandant du sous marin nucléaire lanceur d’engins Le Triomphant.

“Jardin sonore pendant le confinement”, de Jérôme Bailly et La Mécanique des Sons, qui produit notamment des paysages sonores à partir de sons captés dans les Hauts de France. Compositeur de musiques concrètes electro-ambiant, Jérôme Bailly a enregistré ce qu’il entendait, dans son jardin, pendant le confinement

Le Tiroir de la Création : Léa Minod rempile cette année et continue à chercher dans ses archives sonores. Ce dimanche, on écoute “Les coeurs confits”, ’histoire d’amour d’Augustin et Marie, que Léa a rencontrés pendant le confinement

Et on termine cette émission avec quelques sons enregistrés, en famille, par Abi McNeil à Pouilly-sur-Loire, pendant le confinement.

Cette émission a été produite et présentée par Abi McNeil et François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.