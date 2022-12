Récréation Sonore : Collectif Wow Masterclass 1 // 04/12/2022

Le Collectif Wow a donné une Masterclass le 17 décembre à La Cassette à Aubervilliers . Récréation sonore a pu se faufiler et enregistrer les précieuses paroles de Florent Barat et Sébastien Schmitz, cofondateurs du Collectif belge de création sonore.

Récréation Sonore consacre deux émissions à cette masterclass , ce 4 décembre et le 18 décembre prochain. Dans cette première émission, nous nous centrons sur leur écriture sonore, et la semaine prochaine nous nous élargirons au passage de la radio à la scène .

Le Collectif Wow ! est une tribu, une bande, une horde d’artistes qui explorent différents médias : création radiophonique et sonore, théâtre, écriture, et musique nous permettent de regarder le monde, de le questionner, le partager.

Il rassemble Amélie Lemonnier – Émilie Praneuf – Florent Barat – Michel Bystranowski – Sébastien Schmitz.

Nous écouterons lors de cette émission deux extraits de leurs pièces sonores :

Piletta Louise est une fiction radiophonique pour le jeune public, un conte initiatique musical interprété par 9 comédiens et plein de musiciens.

Piletta, la jeune héroïne, part, en pleine nuit et en secret, à la recherche d’un remède miracle pour sauver sa grand-mère malade. Sa quête la conduira dans un monde inconnu, dont elle ne connaît pas les codes. Elle fera la rencontre de la peur, de l’amour, de la haine, des espoirs et désespoirs du monde, pas si lointain, des adultes.

Ce monde dont on rêve quand on est enfant, ou… dont on fait des cauchemars.

Dans ce projet, tout est original et fait maison par Le Collectif Wow ! (avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Dans Les Creux Dangereux – ou la louve abîmée est l’autoportrait d’une mère qui retrace son parcours depuis son premier amour jusqu’à son exil pour la survie.

C’est l’odyssée radiophonique d’une femme seule et brisée qui se bat pour ne pas sombrer. Elle tombe mais toujours se relève, se remet en marche, reprend sa course ; telle une louve blessée qui cherche à retrouver son chemin et sa meute.

Dans un premier temps, cette pièce a été élaborée comme un concert-fiction performé en live (pour le festival Ear You Are 2019 puis au Bruxelles Podcast Festival en mars 2020), avant que la crise sanitaire éclate et empêche toutes activités scéniques. Pendant le premier confinement, nous avons voulu lui donner une deuxième vie et créé cette version home studio confiné.

Dans Les Creux Dangereux – ou la louve abîmée est le premier d’un ensemble de cinq autoportraits écrits en vers et en alexandrins qui, réunis sous le titre générique « (Et Toi,) Où Prends-Tu Tes Larmes ? » racontent l’histoire d’une même famille.

Une production du Collectif Wow ! Prix Phonurgia Awards Meilleure Fiction 2020 (Paris, FR)

Texte : Florent Barat Création Musicale : Sébastien Schmitz Réalisation et mise en ondes : Florent Barat / Sébastien Schmitz Mixage : Michel Bystranowski Avec : Émilie Praneuf (La Femme Narratrice) Amélie Lemonnier (La Femme Personnage/Chœur) Juliette Van Peteghem (Chœur) Alexandre Jacob (Chœur) Michel Bystranowski (Chœur) Sébastien Schmitz (Chœur) Florent Barat (L’Homme /Chœur) Graphisme : Elise Neirinck