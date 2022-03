Récréation sonore : Christophe Rault- La nuit peut tomber à tout moment//20.03.2022

Dans le cadre de la « Carte Blanche à Christophe Rault » nous écoutons ce soir « La nuit peut tomber à tout moment » , sa dernière fiction sonore , et – dans le podcast – nous échangeons avec Christophe et le public de La Cassette, à Aubervilliers.



La montagne. Les lacs Roberts. Trois petits lacs calmes et tranquilles. Jean-Jean attend un public pour lui tenir la main, accompagné de Pédro, son assistant personnel. Gioia s’entraine avec les nombres dans la montagne et Grégoire se souvient du passé dans un nœud coulissant. Trois personnages qui parlent tout seuls dans leur petite discothèque abandonnée. Fatalement, ils s’attirent comme les galaxies qui dansent entre elles. L’histoire d’une solitude partagée dans un monde trop moderne, trop rapide.

“La Nuit peut tomber à tout moment” est une fiction radiophonique réalisée par Christophe Rault et écrite par Jean Le Peltier (adaptée du spectacle Zoo, Petit éloge de l’imperfection, mis en scène et interprété par Jean Le Peltier) produite par Radio MA, un programme de MA, scène nationale, Pays de Monbéliard

Christophe Rault est réalisateur radio, metteur en ondes, ingénieur du son. Il a co-fondé ARTE Radio en 2001 avec Silvain Gire et co-dirigé la structure jusqu’en 2008, en tant que responsable réalisation.

Arte Radio, c’est là que ça commence… ou plutôt : ça commence par un jeune ingénieur du son, tout juste diplômé, qui “a pour petit rêve d’aller faire un stage à Radio France” et qui se rend compte assez vite combe qu’il va tourner en rond, dans la Maison Ronde. Un jour, il reçoit un coup de fil dont il retient le mot “Arte”. Justement il voulait se réorienter vers la télé !

Sauf que non: il s’agit en fait de devenir l’ingénieur du son de ce qui va être le premier podcast natif de France, Arte Radio, où il faut tout faire d’ailleurs : monter un studio, trouver des auteurs, trouver une “couleur”, une identité. Pas de format, pas d’audimat, pas de routine. “Carte blanche” !

Alors il y a des sons, des sons qui disent ce qu’ils ont à dire et se passent de commentaires ; et des voix, qui révèlent des êtres, des singularités, de petits éclats de paroles posés de ci de là sur des ambiances montées cut. Simplicité technique, oui. Mais pas de réalisme pour autant.

La carrière de Christophe Rault est longue et riche, faite de nombreuses réalisations pour lui-même et pour les autres, de collaborations avec des auteurs, avec des documentaristes, des plasticiens… une carrière jalonnée de nombreux prix. On y passe allègrement de la parole au son, de la narration à l’expérimentation, du cinéma sonore, à l’abstraction…

Depuis 2008, il vit et travaille en Belgique. Auteur de plusieurs documentaires et fictions radiophoniques, il accompagne aussi de nombreux auteur.trice.s comme metteur en ondes (prise de son, montage, mixage). Il organise des workshops et formations sur l’écriture radiophonique et les techniques sonores liées à cette pratique. Il travaille sur des spectacles vivants ainsi que sur des expositions d’arts numériques.

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS et François Bordonneau, et enregistrée en public à La Cassette, « Fabrique sonore » à Aubervilliers.