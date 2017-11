Récréation Sonore – Chez les Gnawas de Bruxelles // 12.11.17

Nous vous proposons ce soir un voyage très lointain, géographique mais aussi mental… Nous partons à Bruxelles et, de là, en pensée, au Maroc, avec la communauté des musiciens gnawas de Molenbeek.

Gnawas jour et nuit, c’est le titre du documentaire que nous allons écouter. Réalisée par Chloé Despax et Julien Crespin, cette création de 2017 vous emmène au cœur d’une très ancienne tradition. Introduite dans le monde arabe par les esclaves noirs, la musique gnawa (ou « gnaoua ») est jouée avec des instruments spécifiques. Le « guembri » – sorte de guitare à trois cordes à manche rond sur une caisse de résonance tendue de peau de dromadaire – les qrâqeb – un genre de castagnettes métalliques – et le « tbel », le tambour, sont les véhicules de cette musique spirituelle et de transe.

En chemin, vous rencontrerez Mohamed-Saïd, Souhaïb, Saïd, Luc et Hélène, tous bruxellois, qui s’attachent à transmettre et diffuser cette culture.

Gnawas jour et nuit, de Chloé Despax et Julien Crespin

Réalisé en 2017. Montage : Christophe Rault.

Illustration : Margaux Messi

Accompagné par l’Atelier de Création sonore radiophonique (ACSR),

Avec le soutien du Fonds d’aide à la Création radiophonique

Et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une émission préparée par François Bordonneau