Récréation Sonore : “Chère(s) Voix”, avec Alice Milot et Charlie Dupiot // 28/11/2021

Ce 28 novembre, Alice Milot et Charlie Dupiot, journalistes radio et autrices sonores, sont les invitées de Récréation Sonore. On y parle de leur travail et notamment de leur podcast Postscriptum, d’où est tiré “Chère(s) Voix”, qui vient de remporter un prix aux derniers Phonurgia Nova Awards.

C’est l’histoire de François, qui se trouve frappé depuis sa puberté de “mue faussée”. Dans ce trouble – qui n’a rien d’organique – l’adolescent, puis l’homme, ont conservé une voix aiguë, fluette, presque enfantine… François, “un bonhomme bien charpenté ; c’est pas un gamin”, comme le décrit l’un de ses amis, s’exprime depuis toujours avec une voix « de tête » haut perchée. Mais il dispose aussi d’une voix “de coffre”, plus grave, plus rauque, qu’il pourrait utiliser mais qu’il connaît à peine.

Journalistes radio (Radio France Internationale, Radio Télévision Suisse, France Culture…) et fondatrices du podcast Postcriptum, Alice Milot et Charlie Dupiot ont suivi le parcours de François qui, entre orthophoniste et phoniatre, collègues et amis, anecdotes et souvenirs, interroge ses deux voix, pour mieux trouver SA voix.

“Chère(s) Voix”, qui a reçu le Prix Archives de la Parole des Phonurgia Nova Awards 2021, a été produit pour la série des « Lettres Sonores » de Postscriptum.

Alice Milot et Charlie Dupiot sont les invitées de Récréation Sonore ce dimanche 28 novembre 2021.

Musique électroacoustique

En deuxième partie de cette émission, on écoute une pièce composée et interprétée par un élève du Studio d’Électroacoustique du Conservatoire de Pantin.

François Bordonneau a préparé et présenté cette émission.

Thibault Renard a interprété le générique à la trompette, librement inspiré de le musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier).