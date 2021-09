Récréation Sonore : Carte blanche à Julien Sarti // 26 Septembre 2021

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons des émissions « Carte Blanche à », en invitant un auteur sonore à composer la programmation avec nous, et nous faire découvrir ses coups de coeur et inspirations sonores. Pour la première, nous avons invité un créateur sonore qui va nous faire voyager, Julien Sarti.

Créateur sonore, producteur d’émissions de radio, collecteur de sons, Julien Sarti a reçu en 2018 le prix « Art sonore » de Phonurgia Awards, avec Sommeil Paradoxal . Il est aussi l’un des auteurs du livre Le disque qui parle conçu comme un cabinet de curiosités sonores, de disques non musicaux, publicitaires, didactiques…

Il nous propose la programmation suivante :

El divisadero – de Chris Watson .

Chris Watson, artiste sonore et fondateur du groupe « Cabaret Voltaire » a travaillé comme réalisateur pour la BBC. Il a passé des mois à faire des voyages sur le » Train Fantôme » – un chemin de fer maintenant disparu qui traversait le Mexique de Los Mochis sur la côte pacifique jusqu’à Veracruz dans l’est. Il a enregistré les sons du train, des gens qui rodent sur la voie, et des paysages traversés .

Extrait de l’album « El tren fantasmo » – Touch Music

Every One Every Where – Collectif Wow .

« Et si nous pouvions être confiné·e dans la tête de quelqu’un d’autre ? Et si nous pouvions être la petite voix dans cette tête ? Et si nous pouvions discuter avec la personne à qui appartient cette tête ? Et si cette personne était Gérard Depardieu ? Et si nous pouvions mettre cette conversation sur écoute ? Et si nous pouvions être partout ? Et si tout le monde pouvait être partout ? »

Auteurs : Émilie Praneuf, Sebastien Schmitz, Florent Barat

Le monde aquatique du delta du Mekong – Julien Sarti .

Avec « Un durian dans l’oreille », Julien, qui vit à Saïgon depuis 2 ans, a créé une série vietnamienne entre expérimentations sonores et voyage pour les oreilles. Ce 3è épisode nous propose une immersion dans le delta du Mekong, dans ce monde aquatique où la terre tente de se trouver un chemin.

Ordinary Life – Christophe Rault

Craked Shell (tape transplant) – Mark Vernon

Un portrait sonore de Lisbonne combinant des enregistrements field recording contemporains et des sons du passé, trouvés sur des bandes enregistrées , des cassettes, des dictaphones, collectés sur le marché du quartier Alfama. On évolue entre fouille archéologique de sons trouvés, fragments perdus, souvenirs enfouis et traces magnétiques.

Mark Vernon est un artiste sonore basé à Glasgow qui travaille à partir de cassettes trouvées et de traces acousmatiques. Son travail explore les thèmes de la mémoire, de l’archéologie audio et de la nostalgie.

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.