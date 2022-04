Récréation sonore: Benoit Bories // 24.04.2022

Aujourd’hui, une pièce de Benoit Bories de Faïdos Sonore : « Bouilleur de crû ».

Benoît Bories est un créateur sonore, qui travaille à la fois dans les domaines du documentaire de création sonore et de la composition acousmatique pour des formes plus hybrides (installations, performances live, transmedia). Ses créations ont reçu plusieurs prix et nominations lors de festivals de création sonore et radiophonique de premier plan (Prix Europa, Prix Phonurgia Nova, Prix Bohemia, Prix Italia)

Marc connaît le métier de bouilleur de crû depuis son enfance, où il suivait parfois ses parents en tour.née de distillation. Il travaille dans son atelier pour les locaux mais passe beaucoup de temps à promener ses alambics dans toute la région. Ses étapes sont les mêmes depuis plusieurs décennies. Marc a noué des liens forts et pu entretenir des relations sur la longueur avec les paysans pour lesquels il distille. Chaque arrêt de Marc est une occasion de prendre des nouvelles et collecter de nouvelles histoires. Mises bout à bout, elles créent une cartographie sonore des réalités d’un monde paysan que Marc connaît depuis sa naissance.

Production Le Labo RTS Culture et Faïdos Sonore, avec le soutien de la DRAC Occitanie, Tarn-et-Garonne Art et Cultures et La cuisine, centre d’art et de design.