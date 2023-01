Récréation Sonore, des nouvelles du creadoc : loin de nos regards

Cette semaine, Récréation Sonore donne l’antenne aux étudiantes du creadoc !

Le creadoc, c’est un master de création documentaire situé sur Angoulême avec une première année est entièrement dédiée au son. Elle rassemble une quinzaine d’étudiants et étudiantes parmi lesquelles Émilie Moreau, Zeina Khalife et Athénaïs Bonfils dont on écoute les oeuvres. J’ai choisi de vous les proposer ensemble malgré leurs propos et traitement assez différents parce qu’il me semble qu’à leurs manières, toutes essayent de faire ressentir par le son des sujets qu’on peine à approcher. Elles nous font écouter ce qu’on a du mal à regarder de face en allant enregistrer à l’intérieur d’endroits peu explorés, que l’on tient loin de notre quotidien alors qui reviennent encore et encore.

Émilie Moreau, Derrière la colline

Elle processe nos rébus, nos abandons, elle restera bien après notre passage. On la voit de loin. Elle est blanche la journée, marron le soir, à nouveau blanche, puis grise, jaune, noire par endroits, pleine de fumées et de chaleurs. Puis on s’approche, on plonge dans ses entrailles. Ça cogne et ça digère. C’est une créature ni vraiment humaine, nature, ou machine.

Zeina Khalife, De Zéro

La triste nouvelle est que j’ai réalisé que je ne peux pas parler de mon pays le Liban à moins d’être loin. Ce documentaire parle de mon histoire et de l’histoire de chaque libanais qui est obligé de quitter son pays pour trouver un avenir meilleur ailleurs. J’ai cru que ma nouvelle vie en France allait être mieux. Ça me fera sentir mieux. Mais ce que personne ne m’a jamais dit c’est que le silence ne me laissera pas tranquille. Il ne me laissera pas seul.

Son soundcloud : https://soundcloud.com/zeinakhalife

Athénaïs Bonfils, La Métamorphose

Qu’advienne t’il de nos corps lorsque nous les laissons derrière nous ? Qui sont ceux qui rentrent une dernière fois dans l’intimité de nos morts ? Les thanatopracteurs sont les embaumeurs modernes, ils sont là pour aider à la conservation des corps, pour ralentir la métamorphose cadavérique. Ils restent dans l’ombre et pourtant, leur passage laisse une trace sur nos morts et nous accompagne dans notre processus de deuil. Voici les derniers sons des corps abandonnés par leurs hôtes.

une émission réalisée par ella bellone