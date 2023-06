Récréation Sonore – L’Aerofaune // 04.06.2023

Ce dimanche 4 juin, Amélie, nouvelle membre de l’équipe, nous propose d’écouter Pied à terre, le quatrième épisode de l’Aérofaune, création de Marco Monaco et Sébastien Demeffe.

Sur les hauteurs de la vallée, la nuit se remplit de nouveaux bruits. Les peuples de l’aérofaune se font entendre. En l’espace de trente ans, la base militaire de Bierset, en Belgique, est devenue « Liège Airport », un aéroport de marchandises ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7. Marco Monaco et Sébastien Demeffe sont partis arpenter ce terrain, capter les murmures, les désirs, les grincements et les tumultes qu’un aéroport fait naître. À force de questionner les riverains, de frayer avec le transit de fret et les oiseaux migrateurs, d’écouter le va et vient des fantômes du passé et les futurs pleins de promesses, ils nous font apparaître l’étrange choeur de la faune de Liège Airport. »

L’Aérofaune, une série documentaire en 6 épisodes. Réalisation : Marc Monaco & Sébastien Demeffe

Musique originale : Armelle Marcadé

Mixage : Sébastien Vanderborght et Thomas Ferrando

Une production de l’Atelier Graphoui. Avec le soutien du Fond d’aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles, du Fond Gulliver de la RTBF, du pôle matériel WIP-Dérives et de Ressac post-production.

Cette émission a été produite et réalisée par Amélie Durand .