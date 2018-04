Récréation sonore : 2 gamins en voyage // 08.0

Cette semaine, nous vous proposons d’écouter « Don’t go far », un documentaire qui nous vient d’irlande. Il sera suivi d’une séance d’écoute nantaise et récréative signée Michel Field recordings.

Dublin, août 1985 : Keith et Noel ont 10 et 13 ans. Ils sont amis et ont un certain talent pour se faire la malle. Un jour, ils sautent dans un train pour Dun Laoghaire (sur la côte de Dublin) juste pour rire. Là-bas il n’y a que des bateaux et des voyageurs. Alors ils se faufilent et réussissent à monter sur un ferry pour Holyhead, à plus de cent kilomètres de Dublin. Là-bas, ils prennent un train pour londres.

À la maison, leurs dîners sont en train de refroidir. Ils rencontrent alors un compagnon de voyage qui, assez admiratif, leur offre un repas et un canapé pour la nuit. Puis il les dépose à la gare de Londres. Les deux garçons voient un métro pour l’aéroport Heathrow et pensent alors qu’ils peuvent rentrer chez eux. Keith et Noel sont habitués à prendre des trains, des bus et des bateaux. Ce n’est pas leur première aventure, Keith a l’habitude de sécher l’école. Mais ils n’ont jamais pris d’avion.

L’aéroport, c’est un endroit immense pour des enfants de 10 ans mais personne ne leur demande quoique ce soit. Ils traversent les checkpoints en répondant à ceux qui leur demandent que leur mère est juste derrière eux. Ils n’ont rien sur eux, à peine quelques pièces de monnaie qu’ils ont volé dans une fontaine de charité. Les deux enfants demandent à un passager où va l’avion. New York. Ils se regardent, pensent qu’on va leur dire de descendre.

Mais non. Ils s’installent à l’arrière de l’avion, un Boeing 747 d’Air India, tout comme celui qui a explosé au large des côtes irlandaises deux mois avant. Puis les portes se ferment, l’avion s’éloigne. Quelques minutes plus tard, Keith et Noel décollent dans le ciel de Londres à destination de l’aéroport international JF Kennedy de New York. Le film qui sort cette semaine-là est le nouveau James Bond – « A View To A Kill », dangereusement votre…

« Don’t go far » : un documentaire prêté par la maison des documentaires radiophoniques irlandais, diffusé pour la première fois le samedi 21 août 2010. Prix Europa en 2011. Produit par Paul Russell et Ronan Kelly pour RTE radio 1.

Et pour clore l’émission, un peu de musique exotique :

Michel Field Recordings : Performances musicales impromptues captées directement à la source sur 1 ou 2 pistes.

Cette émission a été réalisée par Pascaline Baumard, avec l’aide précieuse d’Abi Mc Neil.