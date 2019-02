Récréation sonore // 17 février 2019 // La folie brute

Ce dimanche , Récréation Sonore s’égare du côté de la folie, autour d’une archive d’Antonin Artaud interdite à la diffusion pendant plus de 20 ans, et d’une fiction surréaliste « La première fois que je suis devenue foule ».

« La recherche de la fécalité », par Antonin Artaud :

Antonin Artaud, auteur notamment de « L’Ombilic des Limbes » et de « Le Théâtre et son double », se disait atteint « d’un effondrement central de l’être ». Longuement interné dans diverses institutions psychiatriques au cours de sa vie, il est « soigné » à la mode d’alors : par électrochocs. Il ne cesse pourtant jamais d’écrire, à tel point qu’on lui diagnostique une « graphorrhée ».

Cet extrait est tiré de « Pour en finir avec le jugement de Dieu », une performance radiophonique qu’Antonin Artaud a enregistré en novembre 1947 pour la Radiodiffusion française, en compagnie de Maria Casarès, Paule Thévenin et Roger Blin. Suite à l’écoute de cet enregistrement, le directeur de la radio, Wladimir Porché, interdit le programme. Il ne sera diffusé qu’en 1968.

« La première fois que je suis devenue foule »

Fiction surréaliste réalisée par Jeanne Debarsy et Maël Lagadec, d’après un texte anonyme. 2017

« La première fois que je suis devenu fou, j’ai eu l’impression vertigineuse d’accéder à un étage de mon être. Je pénétrais dans un champ de conscience qui m’était jusqu’alors interdit ou caché et je n’y reconnaissais rien, je ne savais pas si j’étais mort ou si je venais de naître. Tout y était inouï et incertain. Je ne pouvais plus interpréter ce que je ressentais. J’avais un nouvel univers à déchiffrer dont chaque signe était un miroir de ma perplexité. Je me suis dit, ou plutôt cela s’est dit à travers moi : Ma folie est le dernier rempart entre moi et une liberté totale. Qui cédera le premier ? Le rempart ? Moi ? Ou la Liberté ? »

Une production BabelFish réalisée dans les studios de la RTBF, avec le soutien de l’A.C.S.R et du Fond d’Aide à la Création Radiophonique.

Cette émission est réalisée et présentée par Aurore Juvenelle.