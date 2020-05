Re. Free Presse Et Free Jazz, La BYG Aventure 20.04.20

Dans la France post Mai 68 le calme est apparemment revenu mais les apparences sont trompeuses. Si le paysage politique s’est recomposé autour du même pôle, d’un point de vue culturel et médiatique les choses bougent. Du coté de l’information la presse alternative fait son apparition et du côté de la musique, des labels indépendants naissent pour produire une musique qui n’est pas franchement consensuelle. En juillet 1969 a lieu le Pan African festival à Alger ou se croisent les vainqueurs de la décolonisation, quelques figures importantes des black panthers et des musiciens de free jazz américains comme Archie Shepp. Un producteur français va alors avoir la lumineuse idée de les faire venir à Paris pour les enregistrer. En l’espace d’un été, une cinquantaine de disques vont être enregistrés dont beaucoup sont maintenant des incontournables du free jazz. Cette série porte le nom de Byg Actuel.

Créé par le batteur Claude Delcloo, Actuel était déjà en soi un magazine de jazz au style très novateur mais le titre va s’imposer sous la houlette de Jean François Bizot comme le magazine historique de la free presse en France pour devenir dans les années 80 le must de la presse branchée.

Free presse et free jazz, une aventure parallèle que nous abordons dans cette émission, une plongée au coeur de la contre culture.

Avec

Claire Blandin professeur en sciences de l’information et de la communication, chargée de mission pour l’égalité femmes/hommes, co-directrice de l’école doctorale Erasme, université Paris 13

Bernard Loupias ancien journaliste à jazz hot, jazz magazine, libération et au nouvel observateur.

Fernand Boruso co-fondateur du label Sarava et contributeur du label Byg.

Programmation musicale

-Don Cherry – brillant action de l’album « mu first part »

-Art Ensemble Of Chicago – old time religion de l’album « message to our folks »

-Joachim Kühn – wester meaning de l’album « sound of feeling »

-Grachan Moncur III – aco dei de madrugada de l’album « aco dei de madrugada »

-Claude Delcloo & Arthur Jones – africanasia part 2 de l’album « africanasia »

-Archie Shepp – blasé de l’album « blasé »

Emission diffusée pour la première fois le 7 octobre 2019