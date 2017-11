Le rapport de la 4ème Consultation nationale étudiante du Refedd

Le rapport de la Consultation nationale étudiante 2017 du REFEDD est en ligne ! Quel est l’avis des étudiant.e.s de France sur le Développement Durable ? Sont-ils.elles suffisamment (in)formé.e.s sur la question ? Découvrez-le ci-dessous.

D’octobre à décembre 2016, plus de 10 500 étudiant.e.s ont répondu à la Consultation nationale étudiante (CNE) du REFEDD via le questionnaire «donnetonavis.refedd.org». Aujourd’hui, le REFEDD en publie le rapport détaillé.



Des étudiant.e.s conscient.e.s des enjeux climatiques actuels

C’est ce qu’avait déjà montré l’infographie du REFEDD publiée en mars 2017 et qui présentait les premières tendances de cette 4ème Consultation. Pour une grande majorité des personnes interrogées, le développement durable est considéré comme « une opportunité pour trouver des alternatives et des solutions aux crises actuelles. ». Ces étudiant.e.s témoignent ainsi d’un intérêt pour les questions environnementales qu’ils intègrent au quotidien (tri et/ou réduction de leurs déchets, attrait marqué pour une consommation bio, locale et de saison) de même qu’une volonté à être formé.e.s pour consolider les bases de leurs savoirs sur la question du développement durable. Cet intérêt pour le sujet est ainsi étroitement lié au sentiment d’urgence environnementale. Les étudiant.e.s ont en effet conscience des dangers de la situation climatique dans laquelle nous sommes et apparaissent inquiets face aux conséquences que le réchauffement climatique pourraient avoir sur leur avenir et celui des générations futures.

« […] Lorsque l’on demande aux étudiant.e.s de choisir les 3 plus grands défis du XXIe siècle, 67% d’entre eux placent la lutte contre le changement climatique en tête, suivi par la lutte contre l’épuisement des ressources naturelles à 57%. »

Des étudiant.e.s soucieux de développer leur connaissance du développement durable au sein de leur campus

Les résultats de cette Consultation font apparaître 2 tendances : d’une part, que les étudiant.e.s perçoivent le campus comme le lieu de formation qui leur permettra de devenir un.e acteur.rice du développement durable et, d’autre part, qu’une forte majorité souhaite intégrer les enjeux du développement durable dans leur futur métier.

« Ainsi et malgré la non inclusion du développement durable dans leur cursus, l’envie de devenir un.e acteur.rice du développement durable est donc bien présente auprès des étudiant.e.s. »

Or, la vision qu’ont les étudiant.e.s de leur formation et de l’intégration du développement durable dans celle-ci montre que plus de la moitié des répondant.e.s, pensent qu’il n’est pas pris en compte, nous faisant alors supposer qu’il existe un décalage entre les envies des sondé.e.s et la réalité dans les campus.

Enfin, l’enjeux social du développement durable est le grand oublié de cette Consultation. Selon l’analyse des résultats, il apparaît ainsi que les étudiant.e.s n’identifient que certains aspects du développement durable : d’abord environnemental, puis économique. Le côté social (personnes en situation de handicap et/ou difficulté financière) est donc généralement laissé de côté. De même, au travers des réponses ouvertes du questionnaire, les étudiant.e.s expriment leur incompréhension face à l’égalité homme-femme en tant que mesure liée au développement durable.

Les recommandations du REFEDD pour des campus durables

L’analyse des réponses a donc permis d’identifier les attentes des étudiant.e.s et l’évolution de leur perception sur le développement durable dans leur campus pour, au final, établir une liste de plusieurs recommandations, disponibles en intégralité dans la synthèse de cette Consultation téléchargeable ici.

Lien de téléchargement du rapport http://refedd.org/ consultation-nationale- etudiante/

www.refedd.org