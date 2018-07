Random Sexe

Une mission sexe a été confiée à l’équipe du Tropical Club : quels sont les meilleurs titres pour pécho, séduire, faire l’amour,… Alors Xavier, Andy et George sont allés piocher dans leurs discothèques personnelles. Le résultat ? 1h30 d’émission aussi chaude que la braise du barbecue !

Et oui, vous avez bien lui : 1h30 de musique et pas 58 minutes. C’est une version très allongée de cette émission… Mais attention, il y a une petite subtilité : chacun est venu avec des titres numéroté et anonymes. Et c’est le dé 20 faces qui a décidé la programmation de cette émission.

Et les jeunes, gardez en tête de bien restez couvert ! Les capotes, c’est mieux au bout du zizi qu’en bombe à eau. Passez en prendre à la MIE, elles sont gratos et en libre service. PAS D’EXCUSE. De toute façon, on saura, on a les noms. Ok ? Bonne émission.

La Playlist :

Freedom 90’s – George Michael

I wanna get next to you – Rose Royce

Friendly skies – Missy Elliot

Tout le jour, toute la nuit – Patrick Bruel & Kahimi Karie

Closer – Nine Inch Nails

Fade into you – Mazzy Star

If you touch me baby – Mieko Hirota

La fièvre – NTM

Una storia importante – Eros Ramazotti

Is it a dream – Carrie Lucas

Barry White – I’m gonna love you just a little more, baby