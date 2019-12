RADIO CAMPUS RECRUTE UN.E CHARGE.E DE LA TECHNIQUE

Après le Rex Club Paris, le 104 CENTQUATRE, le Centre Pompidou Paris et le Museo Guggenheim Bilbao, Lumière Noire s’installe pour la première fois à La Machine du Moulin Rouge. À l’occasion de la sortie de l’album d’Iñigo Vontier ‘El Hijo del Maiz’ et afin d’annoncer la prochaine compilation ‘From Above Vol II’, Chloé réunit des artistes proches du label pour une version grand format.

Lumière Noire est un label créé par Chloé, qu’elle pense autant comme une plateforme qui lui permet de réunir les rencontres qu’elle a fait lors de ses gigs, que comme un outil de création sur-mesure. À ce jour, il compte une vingtaine de sorties d’artistes venant d’horizons divers (Iñigo Vontier, Local Suicide, Sutja Gutiérrez et bien d’autres).

Lumière Noire affirme son identité décomplexée au fil de ses soirées qui associent performances live, DJ sets et installations et trouvent leur place aussi bien dans les clubs, les festivals que les lieux atypiques, offrant ainsi nombre de perspectives à explorer pour un label en constante évolution.

_____________________________

_____________________________

📀 LINE-UP 📀

• Chloé • DJ Set

soundcloud.com/chloe-dj-producer

• Iñigo Vontier • Live

soundcloud.com/inigovontier

• Pantha Du Prince • Live

soundcloud.com/panthaduprince

• Krystal Klear • DJ Set

soundcloud.com/krystalklear

• Local Suicide • DJ Set

soundcloud.com/localsuicide

• Jacques Bon • DJ Set

soundcloud.com/jacquesbon

_____________________________

📍 ADRESSE 📍

La Machine du Moulin Rouge

90 bd de Clichy, Paris 18e

_____________________________

🎟 TARIFS 🎟

Early bird : 13€

Regular : 16€

Sur place : 18€

_____________________________

🤝 PARTENAIRES 🤝

Lumière Noire

lumierenoirerecords.bandcamp.com/

La Machine du Moulin Rouge

lamachinedumoulinrouge.com

Hello Dune Lunel

www.dunelunel.com

agnès b.

www.agnesb.eu

Dure Vie

http://durevie.paris/

Brain Magazine

www.brain-magazine.fr/

dif productions

www.dif.productions