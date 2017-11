Radio Campus Paris présente : La Nuit du Risque ! // 18.11.17

Samedi 18 novembre, Radio Campus Paris se jette à l’eau. Littéralement.

Dans le cadre de la soirée de clôture du Festival Des Idées Paris, RCP installe son studio à la Piscine Pailleron pour trois heures d’émission live. Trois heures de direct avec des invités qui prennent des risques ou qui accompagnent ceux des autres. Sociologue, psychiatre, assureur, base-jumper, militant, juriste, freerunner, joueur de pokers, danseur, parachutiste, chercheur… Ils nous expliqueront leurs métiers et leurs passions.

21h-22h // Aléas, enjeux et adrénaline : c’est quoi le risque ?

22h-23h // L’Agence tous risques : comment accompagner la prise risque ?

23h -00h // L’Amour du Risque : peut-on repousser les limites du danger ?

Et quand y’en a plus, y’en a encore. A minuit, le studio part en vadrouille pour une déambulation en direct et improvisée dans les rues de Paris.

La Nuit du Risque

21h-00h à la Piscine Pailleron

(inscription obligatoire)

00h-02h dans la rue

Et le tout en direct sur le 93.9FM et sur radiocampusparis. org