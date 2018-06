Radio Campus Paris et le Red Star présentent : Etoile rouge FM

Etoile Rouge FM – L’émission des jeunes étoiles du Red Star.

Radio Campus Paris au stade Bauer. Le temps d’une émission les U12 et U13 du club de Saint-Ouen ont pris les micros pour nous parler football.

Après une semaine de formation dans les locaux de la radio, les jeunes pousses de Bauer ont investi la pelouse du stade à quelques minutes du match Red Star – Creteil .

Au programme de cette émission les apprentis journalistes ont rencontré les joueurs de l’équipe professionnelle et le staff.

Steeve Marlet, directeur sportif du Red Star et ancien joueur de Lyon et Marseille répond aux questions de Mamadi et Laurine.

Connaissez-vous le Red Star ? La question a été posée aux passants dans les rues de Paris dans un Micro-Trottoir.

Adrienne Estrada, entraîneuse des jeunes équipes féminines du club est interrogée par Tom.

Ne manquez pas non plus l’impro des jeunes étoiles avec le capitaine de l’Equipe Formose Mendy. Ce dernier a également répondu aux questions des jeunes joueurs lors de sa visite dans les studios de Radio Campus Paris.

Formose Mendy revient sur son parcours personnel et celui du Red Star cette saison.

Le reportage de la rédaction vous est proposé par Nathan qui a tendu son micro aux joueurs à l’occasion d’une visite au centre d’entraînement du club.

Il supporte le Red Star depuis plus 40 ans.. Fabrice répond aux questions d’Ansoumana. Dans cette interview il revient sur les grands moments du club qu’il a vécu de près.

Bléssé, Omenuke Mfulu n’a pu être sélectionné pour le match, il a donc été interrogé par Lewis.

Une heure d’émission pour en connaître un peu plus sur les entrailles de Bauer. Le Red Star qui s’est offert quelques jours après notre émission une montée en Ligue 2.

Présentation : Sega / Interviews : Mamadi – Tom – Ansoumana – Lewis – Laurine

Reportage : Nathan / Micro-Trottoir : Sega – Kylian – Mamadi – Tom – Lewis – Ansoumana – Nathan