Radio Campus Paris délocalise ses studios chez Paul Beuscher !

Samedi 12 mai, dans les locaux de chez Paul Beuscher, Guilhem, Fleur, Mathilde, Ines, Margot et Yseult ont appris à faire de la radio !

Le résultat de cet atelier en podcast !

Cet atelier s’inscrit dans le nouveau partenariat entre Radio Campus Paris et Paul Beuscher, dans le cadre du concours de création sonore « Oreilles Curieuses ».

En 2018, Radio Campus Paris (93.9FM) fête ses vingt ans ! Vingt ans de radio, mais aussi vingt ans de création sonore. La création radiophonique fait en effet partie de l’histoire de Radio Campus Paris, qui a d’ailleurs lancé en 2014 avec le théâtre La Loge un festival dédié à cet art : Brouillage, le premier et unique festival réunissant la création théâtrale et la création radiophonique. La création sonore, c’est aussi sur nos ondes avec nos émissions Récréation Sonore, 37°2, la Bande FM et de nombreux formats courts. Et en plus de l’encourager, de la produire et de la diffuser, Radio Campus Paris initie les amateurs à la création radiophonique par le biais d’ateliers, destinés notamment aux franciliens !

Restitution du concours, goûter d’écoute, spectacles, djset le 14 juin 2018 à Petit Bain