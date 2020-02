Raconter les sons d’hiver: histoire d’un festival 27.01.20

Tout a commencé le 24 janvier 1992 à 20h30 au théâtre de CHEVILLY-LARUE. Au programme ce soir là le quintet de Sunny Murray et en première partie le sextet de Richard Raux. C’était la première soirée de la première édition d’un festival dont le nom était encore inconnu. 29 ans plus tard et après plus de 800 concerts le festival sons d’hiver est devenu sinon une institution, au moins un festival incontournable dans un pays qui possède une longue tradition des festivals de jazz.

Raconter l’histoire de sons d’hiver c’est raconter une certaine histoire du jazz de ces trois dernières décennies. C’est ce que nous allons faire ce soir à l’occasion de cette 29 ème édition qui a débuté il y a déjà dix jours. Mais nous n’allons pas emprunter le trajet objectif de la chronologie, nous allons plutôt convoquer la mémoire et le regard de ceux qui ont fait et font encore ce festival.

Fabien BARONTINI qui a été aux commandes de sons d’hiver pendant 26 ans et puis Fabien Simon dont c’est la deuxième édition en tant que programmateur; ils sont nos invités.

la programmation musicale:

-Wadada Leo Smith & Günter Sommer duo (inédit)

-Paul Bley Trio – the Japan suite live

-Ursus Minor – enfant

-The Turbine – Relief Valves

-Compagnie Lubat Dé Gasconha – viste zeste

-Nate Wooley – seven in the woods

production et animation Olivier Delaporte

réalisation Paul Henri Dimitriu

merci à Armelle Boulliung, Jean Rochard, Michel Dorbon, Stéphane Berland