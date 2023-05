Mots de passe : « race », avec Houria Bouteldja. Longtemps le mot « race » fut interdit, tu effacé. On a même proposé de l’enlever de la Constitution. Race était à la fois un mot plein d’excès et le mot de trop. Pourtant, on l’entend de nouveau. Le mot est redevenu à la mode. Mais il ne sort pas toujours des mêmes bouches. Eric Zemmour aussi bien que Pap Ndiaye l’emploient volontiers. La « Race », le mot de trop ou le mot qui nous manquait ? Un mot désuet ou brûlant d’actualité ? La « Race », quoi en dire ? La « Race », pour quoi faire ? On en parle dans Mots de passe, avec Houria Bouteldja.

Invitée

Mots de passe reçoit Houria Bouteldja, militante « décoloniale » attachée à l’ « autonomie indigène » au sein des luttes, est co-fondatrice du Parti des Indigènes de la Républiques, et membre de Paroles d’Honneur, qui publie Beaufs et Barbares: le pari du nous, aux éditions la Fabrique.

Houria Bouteldja propose une définition politique de la « race » comme « technologie d’organisation sociale », produite par l’histoire, notamment le capitalisme impérialiste.

Dans son dernier livre, elle fait aussi un pari, celui d’une « souveraineté populaire » unissant « prolétariat blanc » et « prolétariat indigène ». Vaste programme!

Citations