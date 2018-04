Quentin Rollet et le label Bisou Records 23.04.18

Ce soir jazz and co explore sinon le côté obscur du jazz, au moins son aspect expérimental avec en invité Quentin Rollet. Musicien mais aussi animateur du label Bisou records; il vient nous parler de son dernier disque en trio avec Jean Marc Foussat et Christian Rollet à l’ambiance électro-acoustique aux contours parfois rugueux, parfois plus aériens. Mais nous évoquerons aussi avec lui les autres titres de son label avec notamment un lp d’Eugène Chadbourne et le coffret du 50ème anniversaire du Workshop de Lyon. La musique sera donc trans-générationnelle.