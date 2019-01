Que Vola? La Habana connection 14.01.19

Janvier s’annonce bien pour les amateurs de Cuba et de rencontres audacieuses, puisque le premier disque de Que Vola?, projet franco-cubain porté par le tromboniste Fidel Fourneyon, sort ce mois sous la houlette experte du label No Format. Jazz and Co s’est rendu à l’enregistrement de cet album pour rendre compte de ce projet réunissant jazzmen français et percussionnistes cubains autour d’une musique qui sait éviter les clichés du latin jazz ou du Cubop pour proposer une musique originale et à l’identité bien trempée!

En deuxième heure, nos chroniqueuses et chroniqueurs poursuivent les invitations au voyage en proposant d’abord un focus sur des pans méconnus de la carrière d’Anthony Davis. Les voyages peuvent également mener moins loin que La Havane : c’est vers l’Allemagne du fameux label ECM que nous dériverons ensuite en évoquant une sélection choisie de rééditions récentes prévues par la légendaire maison munichoise de Manfred Eicher qui fête en 2019 son demi-siècle.