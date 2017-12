Pull de Noël et musique // Reprends-moi #6

Hier c’était la journée internationale du pull de Noël et c’est un signe qui ne trompe pas car bientôt, on s’échangera des cadeaux aux pieds du sapin en famille. Quelle bonne ambiance nous attend ! Le cadeau nul, les engueulades à table, la crise de foie ou de foi selon votre parcours spirituel et bien sûr la musique. Et pour éviter que Noël ce soit aussi triste qu’un nain sur reste de bûche glacée qui fond, que ce soit juste les boules (et je ne parle pas de celles accrochées au sapin), et je ne sais quelle autre catastrophe, je vais te remettre des étoiles dans les yeux.

Oui rappelle-toi quand Noël c’était cool et pas quelque chose de cynique ou une simple punition, voire une épreuve d’amélioration du karma. Je vais te faire une émission que tu pourras écouter à table, dans ton lit, devant ta cheminée. Je te remplis la chaussette en avance et j’espère que ça va te plaire ! Plus en tout cas que mes blagues graveleuses. Nous allons revenir dans cet épisode sur le chant de Noël, qui s’est imposé comme un classique chez les anglo-saxons mais qui existe bel et bien en France. De la musique donc, des reprises et surtout UNE SURPRISE A LA FIN DE L’EMISSION. Donc reste.

La Playlist :

The Carpenters – Carol of the bells (1978) / Version originale de Mykola Leontovych et Peter J. Wilhousky (1914)

Erlend Oye – Last Christmas (2010) / Version originale de Wham ! (1986)

Trust – Petit Papa Noël (1988) / Version originale interprétée par Tino Rossi (1946)

Billy Idol – Frosty the Snowman (2006) / Version originale interprétée par Gene Autry and the Cass County Boys (1950)

She & Him – Little Saint Nick (2011) / Version originale de The Beach Boys (1964)

The Beach Boys – Santa Claus is coming to town (1964) / Version originale interprétée par Tom Sacks et Harry Reser (1934)

Katerine et ses peintres – Noël Blanc (2010) / Version originale interprétée par Bing Crosby – White Christmas – (1941)

Bob Dylan – Here comes Santa Claus (2009) / Version originale interprétée par Gene Autry (1947)

The Jackson 5 – I saw mommy kissing Santa Claus (1970) / Version originale de Jimmy Boyd (1952)

Snoop Doggy Dog – Santa Claus goes straight to the ghetto (1996) / Hommage au titre de James Brown (1968)

Stevie Wonder – The christmas song (1967) / Version originale interprétée par Nat King Cole (1946)

The Ronettes – Sleigh ride (1963) / Version originale de Arthur Fiedler and the Boston Pops Orchestra (1949)

Booker T and The MG’s – Jingle Bells (1966) / Version originale de James Pierpont (1857)

Et une surprise !