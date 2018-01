Proxima reçoit Rabah Mezouane, programmateur à l’IMA // 22.01.18

Proxima estacion reçoit avec bonheur Rabah Mezouane, journaliste, auteur de documentaires, critique musical, spécialiste des musiques du Maghreb et du Proche-Orient et programmateur éclectique pour nous présenter la saison musicale jusqu’à juin 2018 de l’Institut du Monde Arabe. On en redemande…

Playlist du 22 janvier : Artiste – titre – album – label

Maya Youssef – Touta – Syrian Dreams – Pias

Jose Perez Silva – La molinera – Bande Originale Exils – Naïve

Sergio de Lope – Sueno a manolete – A night in Utrera – Sergio Ruiz Lopera

Louis Winsberg Jaleo – Bulerhimalaya – For Paco – Label Bleu

Faiz Ali Faiz, Chicuelo, Miguel Poveda, Duquende – Tango al mare – Qawwali Flamenco – Accords croisés

Toko Telo : D’Gary, Monika Njava, Regis Gizavo – Jiny karo karo – Toy Raha Toy – Sabam

Melissa Laveaux – Nan Fon Bwa – Radio Siwel – No Format

Dirt Music – Bi de sen soyle – Bu Bir Ruya – Glitterbeat Records

Oghene Kologbo – Adjoleru – Africa is the Future – Paris Djs

Black Flower – Almaz – Intermediate state – Zephyrus

Shahram Nazeri – Tasrif Man Che Danam » Rumi (Molaviyeh) – Pardis records