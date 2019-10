Proxima reçoit le webmedia AuxSons // 30.09.2019

Proxima, pour son émission de rentrée, s’est fait le porte voix d’Aux Sons nouveau média collaboratif, en recevant leur porte parole Amandine Saumonneau.

Dans le Sillage de la campagne #AuxSons citoyens, porté par le réseau Zone Franche il y a un an, un nouveau WebMédia au service des musiques actuelles du monde et des valeurs de la diversité fait aujourd’hui son apparition. #AuxSons propose une démarche innovante et créative, militante et solidaire, pour donner une nouvelle visibilité aux musiques ouvertes sur les vibrations du monde ! Un média collaboratif, avec plusieurs rubriques ouvertes sur la créativité des artistes et des acteurs : tribunes, actualités, playlists, agendas, focus médias.

Playlist de l’emission du 30 septembre 2019:

artiste – album – titre – label

Fok’n Bois – Afrobeats LOL – account balance – FOKN Inc

Pongo – Baia – Tambulaya – Universal Music

Melissa Lavaux – radyo siwèl – lè ma monte chwal mwen – No Format

Flor de Toloache – Las Caras Lindas – Dulces Recuerdos

Kog & the Zongo Brigade – Turn up The Music – Turn up the Music

BIM – BIM – The Benin Atmosphere

Jupiter & Okwess – Kin Sonic – Ofakombolo – Glitterbeat Records

La Mossa – a moss’! – Sereia – La Curieuse-L’Autre Dstribution

Noumoucounda – Noumoukan Wilila – Niansing Ladoula – Karantabar Records

Raashan Ahmad – The Sun – NO

Shadia Mansour – El Keffiyeh

Abraham Inc feat Krakauer, fred Wesley & Socalled – Together We Stand-Label Bleu

Matia Levréo & Tcha Limberger – Mediteranean Quartet – Mappa Mundi