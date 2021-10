Proxima pour une immersion au festival Jazz N Klezmer //25/10/2021

Proxima Estacion recevait Laurence HAZIZA, Directrice artistique du Festival Jazz’N’Klezmer sur les sentiers éclectiques du Festival Jazz’N’Klezmer. Une longue route démarrée il y a 19 ans, jalonnée de musiques festives, inventives, subversives. À JNK, le jazz et le klezmer sont souvent gorgés de sons du monde, de rencontres des styles et des genres, de musiques actuelles dans le respect des musiques traditionnelles. La Jnk Touch du 04 au 18 novembre 2021 à Paris! Émission & Playlist du 25 octobre 2021 // Artiste-Album-Titre-Label/Distributeur Liraz – Zan – Zan Bezan – Glitterbeat Label Deli Teli – Boumpam – Vassilis – Lamastrock Itamar Borochov – Blue Nights – Blue Nights – Label Laborie Jazz Omer Klein – Personal Belongings – Baghdad Blues – Warner Jazz Lab AKB – AKB remixed – Sadagora Hot Dub remixed by Shantel – Essay Recordings

Cumbia Chicharra – El Grito – Fugitivo – Discos la Chicharra/Music Box/L’autre Distribution

Monoswesi – Shanu – Woshanda – Riverboats Records

Rusan Filiztek – Sans Souci – Ahmedo Roni – Accords Croisés – Pias

The Buttshakers – Arcadia – Back in America – Underdog Records – Believe Digital

La Yegros – Viene de mi – Viene de mi – ZZK Records

Baja Frequencia – Sudamericat – A1 Tatoo – Chinese Man Records

Canzionere Grecanico Salentino Meridiana Pizzica Banghra – Ponderosa Music Records

Love and Revenge – Emta